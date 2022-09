Ubisoft zdraží hry pro novou generaci konzolí asi o dvě stě padesát korun

Bylo to jen otázkou času. Stejně jako to již dřív udělalo Sony nebo Take Two, přistoupilo ke zdražování her na nových konzolích Xbox Series S/X a PlayStation 5 i vydavatelství Ubisoft.

Assassin’s Creed Mirage prý bude menší hrou, a proto bude stát „jen“ padesát dolarů.

A to o deset dolarů (zhruba dvě stě padesát korun) nad stávající cenovou hladinu. V segmentu novinek, které se aktuálně pohybují zhruba na šedesátidolarové hranici (asi čtrnáct set korun) tak jde o nárůst o sedmnáct procent. Aby to bylo ještě o něco složitější, na výsledné ceny má vliv i konečný distributor, proto se částky mohou v různých zemích i obchodech výrazně lišit.

Ubisoft obhajuje změnu roky zavedených cen tím, že hry jsou dnes daleko komplexnější než dřív, a proto jsou náročnější na vývoj. Roli hraje samozřejmě i fakt, že se ceny dlouhodobě neměnily, zatímco inflace vyhnala náklady na vývoj výrazně výš.

Mnozí namítají, že si hry od Ubisoftu vyšší cenovku nezaslouží, protože jde jen o „přeskinování“ starších dílů.

Nebude se to ovšem týkat všech her od Ubisoftu, pouze těch největších. První takto zdraženou hrou bude nejspíš pirátská akce Skull and Bones, oproti tomu Assassin’s Creed: Mirage se bude prodávat za padesát dolarů, protože prý půjde o rozsahem menší hru.

Změna cen se nebude týkat verzí pro „staré“ konzole, platit se bude jen případné vylepšení na vyšší verzi. Na rozdíl třeba od toho, co plánuje vydavatelství Paradox (viz náš článek), se aspoň nebude měnit cena již vydaných her.