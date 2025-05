Transformace společnosti, kterou mají stabilizovat peníze čínského Tencentu, se v posledních měsících nese ve znamení škrtů, propouštění a zavírání studií. Ubisoft se v úsporách chystá pokračovat i v následujících dvou letech, aby ušetřil minimálně sto milionů eur.

Nastíněná strategie společnosti má dva pilíře – hry v otevřených světech a GaaS (Games-as-a-Service, tedy hra jako služba) s cílem vytvořit další stálice portfolia. Očekávaným hitům vedení dopřeje více času na vývoj.

„Po důkladné revizi svých projektů, která probíhala od října do prosince, se skupina rozhodla poskytnout dodatečný čas na vývoj některých svých největších produkcí, aby vytvořila co nejlepší podmínky pro úspěch. Toto rozhodnutí již prospělo kvalitě Assassin’s Creed Shadows,“ píše se v roční zprávě.

A právě ze samurajského Assassin’s Creed Shadows, který vyšel letos v březnu, je Ubisoft ve své zprávě nadšený. Zmiňuje, že tento díl dosáhl druhého nejvyššího příjmu za první den prodejů, rekord v digitálním obchodě PlayStationu, a útraty i počet hráčů jsou vyšší než u Assassin’s Creed Odyssey. Konkrétní číslo ovšem zpráva nezmiňuje, což je samo osobě výmluvné.

Za zmínku stojí výhledy pro fiskální rok 2025–2026. Do 31. března 2026 totiž mají vyjít strategie Anno 117: Pax Romana, odložený remake Prince of Persia: The Sands of Time, Rainbow Six Mobile a free 2 play mobilní The Division Resurgence. Další tituly mají být ještě oznámeny. My jsme každopádně zvědavi na remake Prince, který byl oznámen před pěti lety, ale po rozpačitých reakcích ho raději už několikrát odložil.