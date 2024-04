Ubisoft představí své novinky v červnu. Chystá například Hvězdné války

Ačkoliv největší herní akce E3 byla zrušena, hráči o svůj maraton novinek v obvyklém čase nepřijdou. Štafetu převzal Geoff Keighley se svým Summer Game Festem, který se odehraje 7. června. Na něj o tři dny později naváže Ubisoft Forward.

Star Wars Outlaws

Ačkoliv Ubisoft prozatím nekonkretizoval, co představí, není těžké si minimálně několik titulů domyslet. Zcela jistě nás čekají nové záběry z dobrodružství Star Wars Outlaws, které se odehrává v otevřeném světě a příběhově je ukotveno mezi filmovými díly Impérium vrací úder a Návrat Jediů.

Počítám, že Ubisoft plnohodnotně představí Assassin’s Creed Red, tedy díl zasazený do feudálního Japonska, a sdružující platformu Infinity. Možná se dozvíme více i o některém z dalších projektů AC, například o Hexe, jenž má být temnější a odehrávat se během čarodějnických procesů.

XDefiant

Na ráně je také několikrát odložená multiplayerová střílečka XDefiant, která má mít blízko ke Call of Duty. Pokud ji Ubisoft nevydá dříve, Ubisoft Forward se jeví jako vhodnáé příležitost.

Odhalen bude zřejmě nový „princ“ The Rogue Prince of Persia, kterého kutí tvůrci Dead Cells. Zda se dozvíme něco o remaku Prince of Persia The Sands of Time či free 2 play střílečce The Division Heartland, je ve hvězdách. Teoreticky by mohl být oznámen i další díl ze střílečkové série Far Cry, od vydání šestky letos uplynou tři roky.

Jistotou každopádně jsou další díl Just Dance, nějaká mobilní hra či hry a řada aktualizací stávajících projektů.