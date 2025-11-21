Ubisoft už vyhlíží čínské peníze. Do března vydá čtyři hry, jedna je tajná

Ondřej Zach
  11:16
Aktuální finanční zpráva vydavatelství Ubisoft říká, že firmě se po hospodářské stránce daří. Zároveň byly naplněny všechny podmínky pro uzavření dohody s čínským investorem Tencent.
Druhé fiskální čtvrtletí, tedy období mezí červencem a zářím, přineslo lepší výsledky, než Ubisoft očekával, a to čisté příjmy 490,8 milionu eur, namísto předpokládaných 450 milionů eur. Meziročně si společnost polepšila o 39 procent. Vděčí za to různým partnerstvím a také silnému katalogu starších her, jmenovitě značkám Assassin’s Creed a Rainbow Six.

Zpráva dále zmiňuje, že byly naplněny všechny podmínky pro uzavření dohody s čínským Tencentem, který do nově vzniklé dceřiné společnosti, jež má spravovat ty nejdůležitější značky Ubisoftu, investuje 1,16 miliardy eur. Nový operační model se má opírat o menší, autonomnější týmy, které mají po kreativní stránce volnější ruce.

Assassin’s Creed Mirage – Valley of Memory

Anno 117: Pax Romana

Co se nových her týče, zpráva chválí aktuálně vydanou strategii Anno 117: Pax Romana, nový obsah Valley of Memory pro Assassin’s Creed Mirage a rozšíření From the Ashes pro Avatar: Frontiers of Pandora, které vyjde v prosinci, stejně jako nový film Avatar: Oheň a popel.

Mezi lednem a březnem 2026 vyjdou čtyři hry. Tři z toho už známe: jsou to odkládaný remake Prince of Persia: The Sands of Time a mobilní střílečky Rainbow Six Mobile a The Division Resurgence. Čtvrtá, dosud neoznámená, zůstává zahalena tajemstvím. „Významný nový obsah od těch největších značek“ ovšem máme očekávat až ve fiskálních letech 2027 a 2028.

Témata: Ubisoft, Tencent

Ubisoft už vyhlíží čínské peníze. Do března vydá čtyři hry, jedna je tajná

21. listopadu 2025  11:16

