Ubisoftu se daří, prokletá Skull and Bones však stejně jen tak nevyjde

Loňský rok nebyl pro francouzský Ubisoft vůbec dobrý. Prakticky nevydal žádnou novou hru, naopak musel zrušit několik projektů, od nichž si toho spoustu sliboval. Kromě financí utrpěla i jeho image, nejprve kvůli experimentování s nenáviděnými NFT tokeny, poté je v žebříčcích přeskočil polský CD Projekt, jakožto nejhodnotnější evropská herní firma (viz náš článek).

The Crew Motorfest je kopie Forzy Horizon. A málokomu to vadí.

Čerstvě zveřejněné finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí však ukazují, že se situace začíná obracet k lepšímu, z čehož nemají radost jen akcionáři, ale i hráči. Nejprve se Ubisoft dohodl s Microsoftem, že bude moct využít jeho katalog pro streamování her (psali jsme tady), především však začal i produkovat vlastní tituly. Jak Assassin’s Creed Mirage (naše recenze), tak i The Crew Motorfest (naše recenze) překonaly očekávání a prodejně se jim daří.

I když ani v jednom případě nemůžeme mluvit o nějaké originalitě, fanoušci dostali to, po čem toužili, a ono to evidentně stačí. Radost dělá Ubisoftu i skoro osm let stará střílečka Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, která díky svému vhodně nastavenému platebnímu modelu stále generuje vysoké příjmy.

Ani následující kvartál by nemusel být úplně špatný, chystá se totiž open world střílečka se silnou licencí na filmového Avatara a pravděpodobně i free 2 play variace na Call of Duty nazvaná XDefiant, která byla nedávno o něco odložena.

Abychom ale jen nechválili, stále nekončí anabáze kolem pirátské online hry Skull and Bones. Ta už byla šestkrát (!) odložena a i nadále zůstává datum vydání hodně neurčité.