Ve strategii Two Point Museum budeme provozovat vlastní muzeum

Studio Two Point nám nejprve nadělilo duchovní pokračování dnes již kultovní strategie Theme Hospital nazvané Two Point Hospital. O čtyři roky později úspěch zopakovalo s titulem Two Point Campus, který nemocniční prostředí vyměnil za univerzitní. U právě oznámeného Two Point Museum lze očekávat pokračování ve vytyčeném směru.

Budování a péče o muzea tak bude probíhat v odlehčeném duchu, líbivém grafickém zpracování a vychytaném uživatelské rozhraní. Abychom vůbec měli co vystavovat, část personálu budeme posílat na expedice.

Tím ovšem celá práce teprve začíná. Personál musí zajistit bezpečí exponátů, a to nejenom před zloději, ale i nenechavými dětmi, které se všeho rády dotýkají, zejména dinosauřích kostí. Středobodem snažení kurátora jsou ale samozřejmě návštěvníci.

Díky rozličným dekoracím se budou cítit příjemně během prohlídek s průvodci. Exponáty s největším ohlasem pak mohou vydělat skrze dary i nějaké ty peníze navíc.

Aby vše šlapalo, jak má, je potřeba udržovat celý prostor čistý, správně rozmístit toalety, ale i občerstvení a stánky se suvenýry. Lidé jsou různí, takže opět očekáváme návštěvníky s velmi specifickými požadavky.

Ačkoliv přesné datum vydání nebylo oznámeno, hra by měla vyjít „brzy“, a to na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.