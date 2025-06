Theme Hospital (1997) se nesmazatelně zapsal do srdcí hráčů tím, s jakou nadsázkou dokázal zpracovat vážné téma, tedy provozování nemocnice. I když pacienti mohou zemřít, hráči měli za úkol léčit pacienty trpící neviditelností či ty s nafouknutou hlavou.

Theme Hospital samozřejmě nebyla jediná nemocniční strategie, nicméně na její odkaz dokázal navázat až kousek pojmenovaný Two Point Hospital (1998). A není náhodou, že jsou pod ním podepsání dva z původních autorů.

Two Point Hospital láká na podobné ingredience. Hráči tedy budují nemocnici, dekorují ji, najímají personál a dohlížejí na to, aby se nikdo necítil vyloženě nespokojený, měl možnost si koupit něco k snědku, nečekal moc dlouho na vyšetření a pokud ano, tak aby to nebylo mezi hromadou odpadků a zvratek.

Hru si můžete stáhnout zdarma na Epic Store zde, musíte to však stihnout do 19. června do 17:00. Je to samozřejmě jen základní verze hry, která nezahrnuje vydaná DLC.

Takto vypadá nemocnice před bankrotem. Těch pár chudáků na lavičkách asi ještě věří, že jim někdo pomůže, ale brzy se část z nich promění v duchy.

„Na fungující nemocnici je vyloženě radost pohledět. Pojetí je tentokrát 3D, scénu si lze přibližovat, oddalovat a libovolně natáčet. Všechny procedury jsou samozřejmě graficky vyobrazeny. Například mumie si lehne do stroje ne nepodobnému sarkofágu, který postupně odmotá bandáže,“ napsal jsem v dobové recenzi Two Point Hospital.

Tvůrci od té doby vydali ještě provozování univerzit Two Point Campus a provozování muzeí Two Point Museum.