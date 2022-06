Láska je láska, říkají tvůrci k stejnopohlavním vztahům v Two Point Campus

Two Point Campus je pokračování vynikající strategie Two Point Hospital, v níž jsme budovali nemocnici a starali se o její chod. Vše ovšem probíhalo v odlehčeném duchu, takže namísto tradičních pacientů chodili například lidé, kteří měli místo hlavy žárovku nebo vypadali jako mumie. Two Point Campus se nese ve stejném duchu, jen v univerzitním prostředí. Důležitou částí je péče o studenty. Budeme stavět koleje, aby se měli kde ubytovat, sprchy, provozovat studentské kluby, zkrátka starat se, aby se cítili dobře a s radostí platili. K tomu patří i navazování přátelství a romantických vztahů.

A právě v této oblasti, nechali se tvůrci slyšet, podporuje hra stejnopohlavní vztahy. „Two Point Studios věří, že ‚láska je láska‘, což znamená, že v Two Point Campus může každý student navázat romantický vztah s jakýmkoli jiným studentem,“ prozradili tvůrci.

„Při zajišťování podpory všech společenských potřeb studentů můžete sledovat, jak vznikají přátelství a rozkvétá romantika s kýmkoli, koho si vaši studenti vyberou, a vytvářejí tak šťastný a harmonický kampus pro všechny.“

Proběhl také stream na podporu organizace Mermaids, která se věnuje transgenderovým a nebinárním dětem. Co se hry týče, tvůrci chystají bezplatnou sadu in-game předmětů „na počest měsíce hrdosti“. Podle odhalených obrázků jsou to různé doplňky v barvách duhy, například tapeta, koberec či povlečení.

Na Bonuswebu už jsme měli možnosti si hru nedávno zahrát, v preview jsem napsal: „Two Point Campus dobře balancuje mezi tím, co znám, a něčím novým. Nejsou to jen neokoukaná prostředí, ale i nové vazby a interakce. Možná to bude pro někoho málo, mě ovšem testovací verze opět přikovala na spoustu hodin k počítači.“

Hra vychází 9. srpna na PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5.