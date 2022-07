Letos hráči na Twitteru zatím nejvíce mluví o Genshin Impact a Wordle

Oproti loňskému roku sice debaty o hrách na Twitteru polevily, s více než s více než půl druhou miliardou tematických tweetů jde však stále o významné téma.

Není úplně překvapivou informací, že je gaming obecně nejpopulárnější v asijských státech, přičemž suverénně vede Japonsko. Mnohem překvapivější jsou ovšem konkrétní tituly, o nichž se nejvíce diskutuje.

Není překvapením, že největší olbibu má hraní videoher v Asii.

Tím nejčastějším bylo free 2 play RPG Genshin Impact, které bylo loni až osmé. Oproti tomu zcela propadl Animal Crossing, jenž se z loňské první pozice propadl až mimo žebříček desítky nezajímavějších značek. Tam překvapivě nenajdeme ani Fortnite, za to nechybí už lehce okoukaný Wordle, který ovšem v tuto chvílí nejspíše těží jen ze setrvačnosti. Stálicí jsou pak značky Final Fantasy, Apex Legends a na Západě nepříliš známé tituly Fate/Grand Order a Ensemble Stars!

Wordle... to ještě někoho zajímá?

Co se týče e-sportů tak stále táhne MOBA League of Legends, z událostí pak největší rozruch vyvolalo odkoupení společnosti Activision-Blizzard Microsoftem (viz náš článek).