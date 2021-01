Hrám se loni dařilo i na Twitteru, meziroční nárůst byl o 75 procent

Jednou z mála skupin obyvatel, která bude na rok 2020 vzpomínat v dobrém, jsou hráči počítačových her. Nucená izolace přivedla k interaktivní zábavě spoustu nových lidí, kromě několika nadčasových hitů jsme pak zažili i příchod nové generace konzolí. Zvýšený zájem o hry se pak samozřejmě projevil i na sociálních sítích. Sociální síť Twitter dokonce zaznamenala 75% nárůst herních příspěvků oproti roku 2019.

A jakým tématům se na něm hráči věnovali?

Kromě obecných kategorií jako „Gaming“ a „Gaming News“ to poněkud překvapivě byly e-sporty. Značky jako Call of Duty, Fortnite nebo Minecraft asi překvapí málokoho, na nečekaný úspěch dětsky naivního Animal Crossing už jsme si také od vydání dokázali zvyknout. Stejně tak se dalo očekávat, že značka PlayStation rezonuje mezi lidmi víc než Xbox.

Překvapivé však je, že do první desítky nejvíce zmiňovaných her se nedostal Cyberpunk 2077 ani The Last of Us Part II, tedy hry, které na Bonuswebu byly suverénně nejdiskutovanější. Místo toho se v něm ocitlo několik mobilních her, které u nás prakticky neznáme.