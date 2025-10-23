Během setkání s fanoušky byla napadena jedním z návštěvníků Emily Schunková, známá spíše pod svoji přezdívkou Emiru. Posléze se pustila do provozovatele akce, že pochybil a věc navíc začal řešit až po urgencích. Více jsme psali zde.
A zatímco například Asmongold se domnívá, že letošní ročník TwitchConu byl po celé řadě nepříjemných incidentů poslední, prominentní kanadský streamer Félix Lengyel, známý spíše pod online přezdívkou xQc, vidí celou situaci jinak.
„Byl jsem tam a budu upřímný… celá akce byla bezpečnější a lepší. Před mojí frontou stáli dva policisté. Mezi frontami byli policisté a podobní lidé. Bylo to po incidentu s Emiru. V tomhle ohledu se poučili,“ řekl v reakci právě na Asmongolda.
„V jiných ohledech je to obvykle špatné. Letos to bylo lepší. V jiných ročnících tu byli před akcí nějací chlapi, kteří obtěžovali a osahávali lidi. Bylo to divné. Letos nic takového nebylo,“ pokračoval. „Letos jsme měli vzadu lepší kyvadlovou dopravu pro partnery. Celkově bylo všechno lepší. Jen ten jeden incident byl horší. Je blbé, že se to stalo.“
Dočkal se ovšem spíše smíšených reakcí, dodal proto, že je to jen jeho pohled a připustil, že reakce Twitche a jejího ředitele Dana Clancyho byla divná.