Sexuální napadení je ze hry, hodnotí právník incident s Emiru na TwitchConu

Ondřej Zach
K říjnovému napadení streamerky Emiru na komunitní akci TwitchCon se vyjádřil také právník, podle nějž nelze útok podle kalifornského práva kvalifikovat jako sexuální napadení.
Jubilejní desátý ročník největší streamerské akce na světě TwitchCon se stal noční můrou pro známou streamerku Emily Schunkovou, kterou fanoušci znají pod přezdívkou Emiru.

Co se stalo? V rámci programu meet & greet se setkávala s fanoušky, když jeden ignoroval frontu, vstoupil na pódium, chytil ji oběma rukama a snažil se ji políbit. Vzápětí zareagovala osobní ochranka, která muže odstrčila. Bezpečnostní služba Twitche naprosto selhala, incidentu si ani nevšimla. Emiru pak poukázala i na vlažnou první reakci provozovatele akce. Víc jsme psali zde.

Emiru následně potvrdila, že na muže, který ji napadl, chystá žalobu. Na případ se rozhodl podívat Devin Stone, jeden z právníků youtubového kanálu Legal Eagle, který rozebral, jakým obviněním může útočník čelit.

Sexuální napadení v podstatě rovnou vyloučil. „Jeho jednání bylo urážlivé, ohrožující a nepřijatelné, ale kvůli formálním detailům kalifornského práva pravděpodobně nebude obviněn ze sexuálního napadení nebo pokusu o sexuální napadení,“ řekl Spencer. Útočník by se musel dotknout intimních částí, mezi něž kalifornské právo nepočítá ramena, tvář ani rty.

Obviněn by ovšem mohl být z napadení, mezi nějž se počítá právě vynucené líbání bez nutnosti fyzické újmy. Dále zmiňuje ublížení na zdraví, které má kalifornské právo definovat jako „jakékoli úmyslné a protiprávní použití síly nebo násilí proti jiné osobě“. Toho se měl podle Spencera dopustit tím, že ji chytil za ramena. Spencer se domnívá, že útočníkovi hrozí až rok vězení a pokuta několik tisíc dolarů.

Emily Schunková se narodila v lednu 1998 v Kansasu a má německo-čínské kořeny. Vyrůstala v prostředí, v němž se brzy setkala s herní kulturou, což ji vedlo k prvnímu kontaktu s cosplayem – kostýmovým převlekům inspirovaným postavami z her, filmů či anime. Tento zájem se později stal základem její profesní dráhy. Má 1,9 milionu sledujících na Twitchi a přes dva miliony na TikToku.

