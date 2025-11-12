Jubilejní desátý ročník největší streamerské akce na světě TwitchCon se stal noční můrou pro známou streamerku Emily Schunkovou, kterou fanoušci znají pod přezdívkou Emiru.
Co se stalo? V rámci programu meet & greet se setkávala s fanoušky, když jeden ignoroval frontu, vstoupil na pódium, chytil ji oběma rukama a snažil se ji políbit. Vzápětí zareagovala osobní ochranka, která muže odstrčila. Bezpečnostní služba Twitche naprosto selhala, incidentu si ani nevšimla. Emiru pak poukázala i na vlažnou první reakci provozovatele akce. Víc jsme psali zde.
Napadení Emiru
Emiru následně potvrdila, že na muže, který ji napadl, chystá žalobu. Na případ se rozhodl podívat Devin Stone, jeden z právníků youtubového kanálu Legal Eagle, který rozebral, jakým obviněním může útočník čelit.
Sexuální napadení v podstatě rovnou vyloučil. „Jeho jednání bylo urážlivé, ohrožující a nepřijatelné, ale kvůli formálním detailům kalifornského práva pravděpodobně nebude obviněn ze sexuálního napadení nebo pokusu o sexuální napadení,“ řekl Spencer. Útočník by se musel dotknout intimních částí, mezi něž kalifornské právo nepočítá ramena, tvář ani rty.
Obviněn by ovšem mohl být z napadení, mezi nějž se počítá právě vynucené líbání bez nutnosti fyzické újmy. Dále zmiňuje ublížení na zdraví, které má kalifornské právo definovat jako „jakékoli úmyslné a protiprávní použití síly nebo násilí proti jiné osobě“. Toho se měl podle Spencera dopustit tím, že ji chytil za ramena. Spencer se domnívá, že útočníkovi hrozí až rok vězení a pokuta několik tisíc dolarů.
Emily Schunková se narodila v lednu 1998 v Kansasu a má německo-čínské kořeny. Vyrůstala v prostředí, v němž se brzy setkala s herní kulturou, což ji vedlo k prvnímu kontaktu s cosplayem – kostýmovým převlekům inspirovaným postavami z her, filmů či anime. Tento zájem se později stal základem její profesní dráhy. Má 1,9 milionu sledujících na Twitchi a přes dva miliony na TikToku.
