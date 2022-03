Streamují, i když je nikdo nesleduje. Jsou jich zástupy

Mezi vysněná povolání dnešních dětí už nepatří kosmonaut či popelář, ale youtuber nebo influencer. Mladá generace nahradila televizní vysílání streamovacími službami s Twitchem v čele, z lidí se zvláštními přezdívkami jako Ninja, Pokimane nebo TFUE jsou globální hvězdy vydělávající miliony dolarů.

Ano, někteří streameři vydělávají spoustu peněz. Je jich ovšem jen zlomek.

Jenže uživit se streamováním, nebo si i třeba jen významně přivydělat, se díky píli, talentu, náhodě nebo třeba i jen exemplárnímu nedostatku sebeúcty podaří jen malému zlomku šťastlivců. Na každého úspěšného streamera s miliony fanoušků tak připadají zástupy dalších, kteří by se podobnému statutu rádi dopracovali, ovšem zatím se jim nepodařilo ani pootevřít dveře. Nikdo je totiž nesleduje.

Internetová stránka Nobody.live vám dá alespoň rámcovou představu o tom, kolik takových ve skutečnosti je. Tento zajímavý projekt vznikl během pandemie koronaviru, jakožto způsob, jak se vyrovnat s izolací a pocity osamění. „Přišlo mi jako krásný nápad přinést lidem, kteří v podstatě vystupují před prázdným divadlem, alespoň jednoho diváka. Je to potvrzení jejich umění a umožní vám to stát se jeho součástí,“ zafilozofoval si autor projektu Jack Kingsman pro magazín PC Gamer. A dlužno říct, že na jeho myšlence skutečně něco je.

Díky Nobody.live můžete snadno listovat živými twitchovými vysíláními, na které v danou chvíli nikdo nedívá. Takových jsou vždy k dispozici stovky, ne li tisíce, a i když jich většina není nijak zábavná, dostáváte možnost nahlédnout do života běžných lidí.

Stránka Nobody.live zobrazuje streamery, které nikdo nesleduje. A že jich je.

Většina takto nalezených streamů je o ničem, po chvíli hledání se ovšem dá najít skutečně podnětný obsah.

„Pochválen budiž Bůh, za potravinové banky. Pochválen budiž Bůh, za bezplatnou lékařskou péči. Pochválen budiž Bůh, za výzkum léků,“ odříkává monotónním hlasem nenápadný muž se zavřenýma očima svoji mantru a ani si nevšimne, že mu na chvíli přibyl jeden sledující.

Stačí klik a sleduji unaveného hráče, který si dal do popisu, že chce dohrát aktuální novinku Tiny Tina’s Wonderland na jeden zátah. Na hru bych se sice rád podíval, ale jeho aktuální bloudění odnikud nikam mi o ní nic neřekne, a tak klikám dál.

Ležérně působící vousáč hraje Call of Duty na celkem solidní úrovni a dění na obrazovce i procítěně komentuje, bohužel se mi ovšem nedaří ani identifikovat, jakou to vůbec mluví řečí. A tak klik. A další. A ještě jeden.

Narazím na člověka, který prázdné místnosti popisuje své hraní Project Zomboid, a tak se osmělím a píšu mu do chatu nesmělý pozdrav. „Wow máme tu nového followera,“ okamžitě reaguje s širokým úsměvem černoch Eduardo, který v péřové bundě, se zlatým řetězu na krku a otočenou čepici už snad ani nemůže více naplňovat stereotyp rapera. Při pokusu vyslovit mojí přezdívku si ovšem téměř zlomí jazyk, a tak mě raději familiérně oslovuje výrazem „bro“. Chvilku konverzujeme. Zatímco já přemýšlím, co si dám dnes k obědu, v St. Louis je prý kolem páté ráno.

Eduardo má již 98 sledujících, většinou ovšem streamuje „do prázdna“.

Nejde o úplného nováčka, celkem už se mu podařilo nasbírat 97 sledujících, většina z nich se ovšem prý už nevrací. Fakt, že má diváka, mu evidentně dělá velikou radost a s nadšením mi osvětluje, proč zrovna Project Zomboid je tou pravou hrou, kvůli které se mu vyplatí zanedbávat spánek. Na rovinu – jeho familiárnost mě zaráží, a i když bych kvůli článku potřeboval nalosovat pár dalších kanálů, ještě chvilku zůstávám. Z nějakého důvodu totiž cítím výčitky, že bych ho měl zase nechat o samotě. Že ve své přecitlivělosti nejsem sám, ostatně potvrzuje i sám Kingsman, který si sledováním cizích lidí nahrazoval nedostatečné kontakty se svými skutečnými přáteli během nekonečných lockdownů.

„Je to trapné, divné a občas nepříjemné. Jsou chvíle, kdy naskočím na stream a začnu s někým mluvit a uvědomím si, že je to překvapivě větší sociální interakce, než jsem čekal. Je to vysoce kontaktní,“ popisuje některá nahodilá setkání na streamu.

Ne každý se ke streamování hodí.

Zatímco u populárních streamerů letí chat zběsilou rychlostí kupředu, u Eduarda moje poslední věta osaměle svítí už půl hodiny. Za tu dobu mám pocit, že už ho tak trochu znám, a tak si dokonce dovolím poznamenat, že by si nemusel zapalovat jednu cigaretu od druhé. Nakonec se však přece jen rozloučím a zavřením okna ho navždy vymažu ze svého života, abych mohl ještě chvíli pokračovat v nahodilém klikání po těch částech internetu, kam přede mnou nejspíše ještě nikdy nikdo nevkročil.

Když prostřednictvím webových kamer nahlížím do pokojů lidí, kteří o samotě koukají do záře monitorů a mluví k nikomu, připadám si trochu jako voyeur. Nabízí se myšlenka, že jde vlastně o smutné jedince, kteří marně bojují o to, aby si alespoň někdo všiml toho, že vůbec existují. Tak jednoduché to ovšem není. Z nahodilého procházení několika desítek kanálů samozřejmě nemohu dělat žádné vážné závěry, ovšem působí to na mě, jakoby pro spoustu lidí bylo sdílení vlastního života stejně normální, jako třeba nevypínat si doma mobilní telefon. Dělají to stejné, co by dělali i normálně, jen si k tomu zapnuli kameru.