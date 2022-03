Twitch má novou hvězdu, její skutečný obličej však nikdo nezná

Ironmouse založila svůj profil na Twitchi už v roce 2017, až loni v květnu ovšem zažila opravdový průlom. Od té doby její kariéra strmě roste a během nedávného subathonu, tedy nepřetržitého vysílání, které pokračuje tak dlouho, dokud diváci posílají další a další peníze, dokázala během osmnácti dnů nasbírat více než sto tisíc platících sledujících. Díky tomu se stala nejsledovanější ženou této platformy.

Lidé už Ironmouse poslali statisíce dolarů.

Ano, předstihla tak alespoň dočasně i excentrickou Amouranth, která se nerozpakuje lákat diváky na své obnažené tělo (viz náš profilový článek). Vzhledem k neustále rostoucí popularitě Twitche není překonávání rekordů sledovanosti samo o sobě až tak zajímavé, Ironmouse si ovšem pozornost zasluhuje. Jde totiž o tzv. vTuberku, tedy počítačem animovaného avatara, který jen kopíruje pohyby skutečného „herce“ před kamerou.

Ironomouse rozhodně není první člověk, který tento koncept využívá, je však tím zdaleka nejúspěšnějším. Podle zpravodajského webu Sportskeeda už si totiž jen od Twitche přišla na téměř 14 milionů korun, další příjmy má i z reklamy nebo prodeje merche.

Kreslená Ironmouse už má více platících diváků než sexy Amouranth. Co to vypovídá o lidstvu?

O její představitelce přitom zatím víme jen to, je že jde o mladou ženu s portorickými kořeny, která trpí nemocí zvanou Běžná variabilní imunodeficience (CVID), tedy obecně řečeno sníženou imunitou organismu. Kvůli ní je často upoutaná na lůžko, kde paradoxně prospala i pokoření hranice 140 000 platících sledujících.

Přestože ji o to fanoušci vytrvale žádají, nikdy neodhalila svou skutečnou tvář a nejspíše to nikdy ani neudělá. Co ovšem naopak hrdě prezentuje celému světu je příjemný hlas, který kromě komentování nejrůznějších videoher ráda využívá i ke zpívání.

Z her má ráda především ty mírumilovné jako třeba It Takes Two nebo Pokémony, nebojí se však ani náročnějších výzev, jako jsou Dark Souls nebo Alien: Isolation. „Nikdy jsem nečekala, že se mi někdy podaří dosáhnout takových úspěchů, ale je úžasné vidět, jak se moji úžasní fanoušci spojují, aby se to stalo skutečností. Za každým skvělým streamem stojí skvělá komunita,“ okomentovala záhadná streamerka svůj nečekaný úspěch pro magazín Kotaku.

Otázkou však zůstává, jestli jsou zveřejněné střípky z jejího soukromého života pravdivé, vzhledem k možnostem dnešních technologií je klidně možné, že se za jejím avatarem skrývá ve skutečnosti nějaký muž. Pamatujete si na epizodu Medvídek Waldo ze seriálu Černé zrcadlo?