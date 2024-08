Streameři se sestěhovali do luxusního bytu. Po pár dnech je vyhodili

Více než jako herní streameři vysílající na Twitchi připomínají AMP hip-hopovou kapelu. Každý z jejich šesti členů má celkem solidně rozjetou sólovou kariéru, například Kai Cenat je pátým nejpopulárnějším člověkem na Twitchi, většina fanoušků má ovšem nejraději jejich společné kolaborace. V podstatě je to jakási reality show pro mladou generaci, která už se nedívá na televizi.

Dvacetiletí streameři s miliony na účtech asi nejsou ideální sousedé.

AMP (zkratka pro Any Means Possible, tedy něco ve smyslu „všemi možnými prostředky“) ze začátku fungovali ryze online, ale poté se rozhodli společně sestěhovat, což jim mělo usnadnit tvorbu nového obsahu. A aby udrželi prst na tepu doby, vybrali si New York, město nekonečných možností. Zdá se však, že ani jedna z nejdůležitějších metropolí světa není na jejich řádění připravena. Nebo oni na ní?

Všem členům AMP je jen lehce přes dvacítku a díky zástupům sledujících a bohatým sponzorům nemusí příliš řešit finance. Nežinýrovali se tedy a pronajali si obrovský mezonet v hodně přes 30 milionů dolarů (cca 700 milionů korun), dvacetiminutové video, kde ho představili fanouškům nasbíralo během pár dnů pět milionů zhlédnutí.

Spousta krásně prosvětlených místností, minimálně dvě koupelny, obrovská terasa, kde lze i házet na basketbalový koš, bohatě vybavený streamerský kout pro každého z nich a v neposlední řadě i opulentní výhled na lidské mraveniště pod sebou, to vše bylo pro kluky, kteří rozhodně nepocházejí z bohatých poměrů, splněným snem. Z něhož se ovšem museli hodně rychle probudit, po pouhých třech dnech se totiž zase museli stěhovat.

Nejslavnější člen APB je Kai Cenat, aktuálně pátý nejsledovanější streamer na Twitchi.

„Přísahám na svoji matku bando, nic jsme neudělali. Věděli jsme, že tady musíme být trochu víc v klidu a trochu víc v pohodě. fakt jsme nic neudělali, bando,“ podivoval se pak rozhodnutím pronajimatele Kai Cenet na sociálních sítích. Narážel tím na předchozí pokus o společné bydlení, kdy jim majitel kvůli nadměrnému hluku odstřihl internet a poté i elektřinu. Tentokrát to tak vyhrocené nebylo, i tak se ovšem AMP musejí narychlo stěhovat.

Nepřišlo to z čistého nebe, Din „Agent 00" Muktar tvrdí, že problémy byly od samotného počátku, kdy k nim pronajimatel každou chvíli „lezl“ s nějakými připomínkami. Každopádně AMP museli své sídlo opustit a jediné, v co mohou doufat je, že se jim podaří nějakou část z dopředu zaplaceného nájmu získat zpět.

Co bylo pravým důvodem „vyhazovu“ se asi nikdy nedozvíme, každopádně negativní stereotyp hráčů videoher jakožto asociálních samotářů, kteří se realizují jen ve virtuálních světech, už se rozpadl dávno. Před pár lety byl například podobným způsobem „vyštípán“ progamingový tým Outlaws, který si zřídil sídlo v luxusní čtvrtí Houstonu (psali jsme tady). Čínský tým OMG to proto raději vyřešil tak, že pro své hvězdy nechal postavit nový dům přímo na míru (psali jsme tady).