Naposílal streamerům na Twitchi milion, sám má teď dluhy a bojí se manželky

Americký pořad The Ramsey Show pomáhá posluchačům s finančními a životními problémy už od roku 1992. Jeho moderátoři slyšeli stovky příběhů, přesto je stále ještě dokáže něco překvapit. Naposledy se to podařilo člověku, kterému se jim přiznal, že během pouhého roku nasekal dluh více než 50 tisíc dolarů (zhruba 1,1 milionu korun) a teď si zavolal o radu, co má dělat, aby dokázal udržet rodinu pohromadě.

Inu i takové věci se bohužel dějí po celém světě, v tomto případě je ovšem zajímavé, za co volající, který se představil jako Alex, peníze utratil. Gambling? Drogy a nekonečné party? Nepodařené investice do kryptoměn? Měsíční předplatné iDNES Premium pro každého obyvatele coloradského Boulderu odkud pochází? Ne, volající se přiznal, že peníze rozfofroval za tzv. suby během sledování Twitche.

Těmi diváci odměňují oblíbené streamery, a tak nepřímo pomáhají ovlivňovat tok jejich vysílání. V drtivé většině jde o drobné v řádu desetikorun, které bychom mohli přirovnat například ke spropitnému, vzhledem k velikosti fanouškovské základny si ale i tak vysílající mohou přijít na pěkné peníze (viz náš článek). Najdou se však i tací fanoušci, kteří této zábavě propadnou natolik, že rozdají více, než dokážou vydělat (viz náš článek).

Alex prý Twitchi podlehl během služby v armádě, kdy si jeho sledováním krátil dlouhé volné chvíle, pak se však na něm stal závislý. „Dostalo mě to nadšení, když pošlete třeba 500 dolarů, což je 100 subů, všichni začnou šílet,“ snažil se vysvětlit své pohnutky šokovaným moderátorům, kteří zprvu měli potíže uvěřit pravdivosti jeho vyprávění.

„Nechal jsem se semlít. Nevím, prostě se to dělo a já to nesledoval, nedával jsem pozor. Jakmile se jedna kreditní karta vyčerpala, šel jsem rovnou na další.“

Jestli čekal nějakou zázračnou radu, jak z vážného problémů vybruslit, nedočkal se jí. „Když si dával někomu cizímu 500 dolarů, cítil ses šťastnější než ve svém skutečném životě, který sis sám vytvořil. S tím se musíš vypořádat nejdřív, protože teď jen prožíváš svůj tichý život v zoufalství,“ řekl mu bez obalu pozvaný expert John Delony, autor několika bestsellerů o duševním zdraví.

Co se pak týče nápravy finanční situace, doporučil mu, aby nejprve s manželkou vyčíslil napáchané škody a pak společně s bankami zkusil vymyslet nový způsob refinancování. Což s hypotékou a dvěma dětmi samozřejmě nebude nic jednoduchého.

Alexův příběh je sice smutný, zároveň však posloužil jako odstrašující případ pro ostatní. Záznam z pořadu se rychle šíří po sociálních sítích a vyjadřují se k němu i známí streameři, kteří podobné chování odsuzují. Některým z nich se to dokonce dá i věřit.