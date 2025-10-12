Jsou ještě nějaké hranice intimity? Streamerka vysílala na Twitchi svůj porod

V posledních měsících se napříč společností řeší projednávaný unijní návrh na zavedení chat control, který poskytovatele internetových služeb nutí sledovat veškerou digitální komunikaci. Mnozí v tomto plánu, který byl původně zamýšlen pro boj s dětskou pornografií, vidí paralelu s orwellovým Velkým bratrem, dohlížejícím na každý aspekt života obyčejných lidí.
Na druhou stranu ale existuje spousta těch, které žádná ztráta soukromí vůbec nepálí, naopak sami ochotně sdílejí celou svoji existenci na sociální sítě a v nekonečné honbě za lajky plní internet banalitami všedního dne. Takových lovců pozornosti stále přibývá a ve snaze dosáhnout svých patnácti minut slávy (a s tím spojených příjmů z reklam) jsou stále úpornější. Streamerka vystupující pod přezdívkou Fandy ovšem zašla ve sdílení svého soukromí snad až příliš daleko, na Twitchi totiž živě streamovala porod své dcery.
Mladá žena se kromě instagramového modelingu proslavila především hraním klasických online her jako World of Warcraft nebo League of Legends, což jí přineslo přes 370 tisíc sledujících. Opravdové celosvětové proslulosti se jí ovšem dostalo až s její poslední performancí.
„Ahoj Twittere, právě mi praskla voda, takže myslím, že do toho půjdu naživo,“ vyťukala 8. října na svůj profil na sociální síti X. A přesně tak i udělala… Výsledkem je zhruba devítihodinový stream, během něhož Fandy obklopená svými blízkými (mimochodem, otec dítěte si na tyto vzácné okamžiky oblékl triko warcrafťácké Hordy) procházela všemi fázemi porodu až k úspěšnému konci, jehož výsledkem je maličká Luna. Streamerka rodila do bazénku s vodou a tak zůstali diváci ušetřeni explicitních záběrů, i tak je závěr videa velmi naturalistický.
Twitch streamer Fandy has become the first streamer to ever give birth live on stream... pic.twitter.com/YcMltnfzol— Jake Lucky (@JakeSucky) October 8, 2025
Její snahu sledovaly živě desítky tisíc diváků, na samotný závěr se připojil dokonce i ředitel platformy Twitch Dan Clancy, který nešetřil gratulacemi. Někteří diskutující neobvyklou podívanou oceňují s tím, že proces zrození ukazuje v celé jeho šíři a bez příkras, většina reakcí je ovšem negativní. Porod je prý hluboce intimní záležitost a neměl by se měnit v reality show, nota bene na něm ještě vydělávat.
Každopádně proti pravidlům Twitche to očividně nebylo, takže Fandin kanál může dál úspěšně pokračovat. Jak nedávno ukázala třeba tato matka na turnaji v bojovce Mortal Kombat, narození dítěte není žádnou překážkou pro hraní videoher.