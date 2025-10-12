Jsou ještě nějaké hranice intimity? Streamerka vysílala na Twitchi svůj porod

Honza Srp
Streamerka Fandy si pro stovky tisíc diváků, kteří ji pravidelně sledují na Twitchi, připravila vskutku originální program. Namísto obvyklého hraní videohry World of Warcraft jim totiž v reálném čase odvysílala porod.

V posledních měsících se napříč společností řeší projednávaný unijní návrh na zavedení chat control, který poskytovatele internetových služeb nutí sledovat veškerou digitální komunikaci. Mnozí v tomto plánu, který byl původně zamýšlen pro boj s dětskou pornografií, vidí paralelu s orwellovým Velkým bratrem, dohlížejícím na každý aspekt života obyčejných lidí.

Streamerka Fandy se proslavila tím, že živě vysílala porod své dcery.
Streamerka Fandy se proslavila tím, že živě vysílala porod své dcery.
Streamerka Fandy se proslavila tím, že živě vysílala porod své dcery.
Streamerka Fandy se proslavila tím, že živě vysílala porod své dcery.
19 fotografií

Na druhou stranu ale existuje spousta těch, které žádná ztráta soukromí vůbec nepálí, naopak sami ochotně sdílejí celou svoji existenci na sociální sítě a v nekonečné honbě za lajky plní internet banalitami všedního dne. Takových lovců pozornosti stále přibývá a ve snaze dosáhnout svých patnácti minut slávy (a s tím spojených příjmů z reklam) jsou stále úpornější. Streamerka vystupující pod přezdívkou Fandy ovšem zašla ve sdílení svého soukromí snad až příliš daleko, na Twitchi totiž živě streamovala porod své dcery.

Mladá žena se kromě instagramového modelingu proslavila především hraním klasických online her jako World of Warcraft nebo League of Legends, což jí přineslo přes 370 tisíc sledujících. Opravdové celosvětové proslulosti se jí ovšem dostalo až s její poslední performancí.

„Ahoj Twittere, právě mi praskla voda, takže myslím, že do toho půjdu naživo,“ vyťukala 8. října na svůj profil na sociální síti X. A přesně tak i udělala… Výsledkem je zhruba devítihodinový stream, během něhož Fandy obklopená svými blízkými (mimochodem, otec dítěte si na tyto vzácné okamžiky oblékl triko warcrafťácké Hordy) procházela všemi fázemi porodu až k úspěšnému konci, jehož výsledkem je maličká Luna. Streamerka rodila do bazénku s vodou a tak zůstali diváci ušetřeni explicitních záběrů, i tak je závěr videa velmi naturalistický.

Její snahu sledovaly živě desítky tisíc diváků, na samotný závěr se připojil dokonce i ředitel platformy Twitch Dan Clancy, který nešetřil gratulacemi. Někteří diskutující neobvyklou podívanou oceňují s tím, že proces zrození ukazuje v celé jeho šíři a bez příkras, většina reakcí je ovšem negativní. Porod je prý hluboce intimní záležitost a neměl by se měnit v reality show, nota bene na něm ještě vydělávat.

Každopádně proti pravidlům Twitche to očividně nebylo, takže Fandin kanál může dál úspěšně pokračovat. Jak nedávno ukázala třeba tato matka na turnaji v bojovce Mortal Kombat, narození dítěte není žádnou překážkou pro hraní videoher.

Jaký je váš názor na živé streamování porodu?

celkem hlasů: 1
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proslavila ji obrovská prsa a porno. Nyní se Kaho Šibuja věnuje popkultuře

Kaho Šibuja je japonská herečka, streamerka, modelka, moderátorka rádia, spisovatelka a bývalá pornoherečka. V posledních letech se věnuje hrám, anime, cosplayi či sdílení fotek ze svého života na...

Youtuber se před 14 lety vydal na cestu v Minecraftu. Teď konečně našel cíl

Youtuber si před více než 14 lety dal neobvyklou výzvu: dojít až na okraj světa ve hře Minecraft, která má však kvůli náhodně generované herní mapě okraje až pořádně daleko od startovního bodu, a...

KVÍZ: Poznáte herní hity podle reklamních obrázků?

Načančané reklamní obrázky jsou jedna věc, realita druhá. Mají vůbec propagační obrázky se samotnou hrou něco společného? Otestujte se v našem kvízu.

Chystá se Terminátor, o kterém jsme kdysi všichni snili. Chybí jediná věc

Terminator 2D: No Fate je připravovaná 2D akční hra inspirovaná dnes již legendárním filmem Terminator 2: Judgment Day od Jamese Camerona. Zároveň je to pocta klasickým arkádovým hrám z 80. a 90....

Je to zoo a streameři jsou zvířata. Účast na akci roku odřekla další hvězda

Komunitní akce TwitchCon je největší streamerskou událostí na světě. Sraz s fanoušky už však z bezpečnostních důvodů odřeklo hned několik slavných streamerek. Aktuálně se k nim přidal i Zack Hoyt,...

Jsou ještě nějaké hranice intimity? Streamerka vysílala na Twitchi svůj porod

Streamerka Fandy si pro stovky tisíc diváků, kteří ji pravidelně sledují na Twitchi, připravila vskutku originální program. Namísto obvyklého hraní videohry World of Warcraft jim totiž v reálném čase...

12. října 2025 0

Proslavila ji obrovská prsa a porno. Nyní se Kaho Šibuja věnuje popkultuře

Kaho Šibuja je japonská herečka, streamerka, modelka, moderátorka rádia, spisovatelka a bývalá pornoherečka. V posledních letech se věnuje hrám, anime, cosplayi či sdílení fotek ze svého života na...

11. října 2025 25

RECENZE: Česká Hlína není hlína, ale pořádná deprese

65 %

Hlína je město, které byste asi nechtěli navštívit, natož v něm žít. Je ponuré, temné a ten, kdo zde setrvá, dřív nebo později propadne zoufalství. Také je celé stvořené z hlíny.

PC
11. října 2025 1

Ambiciózní česká středověká hra hledá podporu přes komunitní financování

Legacy of Valor má být nový typ středověké hry, která chce kromě silného příběhu nabídnout také budování panství a velké bitvy. Nyní hledá další investory a rozšiřuje komunitu skrze Kickstarter.

10. října 2025  18:03 1

Legenda se vrací. Zahrajte si nové Heroes of Might & Magic

Kdysi zbožňovaná strategická série Heroes of Might & Magic se vrací. Nový díl s podtitulem Olden Era slibuje návrat ke kořenům. Jak se to autorům podařilo, můžete nyní sami posoudit prostřednictvím...

10. října 2025  10:10 14

Velká herní studia mohou jen závidět. Zrodil se další nečekaný hit

V poslední době se opravdu hodně daří různým sólo projektům malých nezávislých her, které hráče zaujmou. Nejčerstvějším příkladem je hra Megabonk, která za první dva týdny na trhu prodala víc než...

10. října 2025 13

Lidé se zlobí na prominentního streamera, že týrá psa. Jeho vysvětlení nevěří

Kontroverzní americký streamer a politický komentátor Hasan Piker má problém. Ne však kvůli svým antisemitským výrokům a výzvám k násilí, ale kvůli fence Kaye, které měl během streamu ve zlosti...

9. října 2025  10:20 11

Miliarda dolarů jen za marketing. Herní firmy utrácejí peníze jako o život

Část herních společností neustále nafukuje rozpočty projektů, aby přilákala co možná nejvíce zájemců. A v některých případech už to jsou opravdu astronomické částky. Sestavili jsme žebříček dvaceti...

9. října 2025 3

Simulátor čištění špíny nalákal miliony, brzy vyjde druhý díl

Chopíte se vysokotlakého čističe, takzvané vapky, a pustíte se do čištění všeho možného. Okamžitě viditelný výsledek odvedené práce pak přináší vítané uspokojení a relaxaci.

8. října 2025  12:25 2

Chystá se Terminátor, o kterém jsme kdysi všichni snili. Chybí jediná věc

Terminator 2D: No Fate je připravovaná 2D akční hra inspirovaná dnes již legendárním filmem Terminator 2: Judgment Day od Jamese Camerona. Zároveň je to pocta klasickým arkádovým hrám z 80. a 90....

8. října 2025 11

Bavil vás Assassin’s Creed Mirage? Brzy vyjde bezplatný přídavek

Dva roky starý Assassin’s Creed Mirage zasazený do Bagdádu se v listopadu dočká rozšíření Valley of Memory, které bude zdarma. Výrobu měla zaplatit Saúdská Arábie v rámci snah o prosazování svého...

7. října 2025  10:47 2

Youtuber se před 14 lety vydal na cestu v Minecraftu. Teď konečně našel cíl

Youtuber si před více než 14 lety dal neobvyklou výzvu: dojít až na okraj světa ve hře Minecraft, která má však kvůli náhodně generované herní mapě okraje až pořádně daleko od startovního bodu, a...

7. října 2025 24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.