Praskne streamerská bublina? Hvězdy berou miliony, ale Twitch nevydělává

Amazon za streamovací platformu Twitch utratil v roce 2014 miliardu dolarů (tehdy necelých dvacet miliard korun), což by pro nezasvěcené mohlo vypadat jako povedená koupě. Popularita streamování od té doby výrazně vzrostla, navzdory mnohé konkurenci patří Twitch v této oblasti stále na špici.

Streamerka Pokimane má díky Twitchi vyděláno, ten by pro sebe potřeboval výhodnější dělení peněz.

Problém je ovšem v tom, že se vysoká čísla sledovanosti nějak nedaří přetavit v zisk. Podle interních dokumentů, ke kterým se dostali novináři z deníku Wall Street Journal, zaznamenal Twitch v loňském roce příjmy téměř dvě miliardy dolarů (cca 45 miliard korun), tím se ale na celkových příjmech Amazonu podílel jen polovinou procenta. To jednak nestačí ani na to, aby se streamovací společnost udržela v zelených číslech, jednak tu ani není vyhlídka na brzké zlepšení. Naopak, do příštího roku se očekává další pokles v hodnotě zhruba čtvrt miliardy dolarů.

Streamerka Amouranth je jednou z mnoha hvězd, které se nechaly přeplatit konkurencí.

Mezi zaměstnanci se tak šíří obavy, aby Twitch nepřišel o dosavadní podporu a nestala by se z něj jen další „zombie“ značka, jak už to v minulosti Amazon udělal třeba se službami GoodReads nebo Woot, které sice fungují stále, ale už se nikam příliš neposunují. „Pokud nejste ziskoví, když došlo k nárůstu poptávky, je něco strukturálně špatně,“ cituje Wall Street Journal analytika Mikea Hickeyho.

Pod stále silnější palbu kritiky se tak v poslední době dostává ředitel Twitche Dan Clancy, který na situaci zareagoval stejným způsobe jako většina technologických společností poslední doby – masivním propouštěním. To za poslední rok ve dvou vlnách postihlo téměř tisíc lidí, což byla zhruba polovina zaměstnanců (psali jsme tady), a už se spekuluje o tom, že další bude následovat.

CEO Twitche Dan Clancy pracoval pro NASA i Google, z Twitche však ziskový podnik zatím neudělal.

Clancy se ale aktuálně soustředí spíš na dobré vztahy se svými největšími streamerskými hvězdami. Mnozí ho kritizují za to, že na „služební cesty“ létá až příliš často, on to ale odmítá. Prý je to důležitá součást jeho práce, a kdyby třeba řídil nějakou výrobní společnost, také by se pravidelně setkával s dodavateli „surovin“.

Logickým krokem pro záchranu Twitche se zdá navýšení poměru peněz, který od diváků streameři dostávají za tzv. suby (aktuálně je to padesát procent), jenže ti na tyto pokusy samozřejmě reagují negativně a hrozí odchody na konkurenční platformy. Obzvláště Kick je v této oblasti poslední dobou aktivní, když podobným způsobem „ukradl“ například Amouranth nebo xQc-ho.

Samotné streamování samozřejmě nikam nezmizí, naopak se dá předpokládat, že tato zábava bude mezi mladými stále populárnější na úkor například zastaralých televizních programů, je však potřeba nastavit ekonomický model tak, aby byl dlouhodobě udržitelný pro všechny zúčastněné.

Jestli se to podaří Twitchi, anebo skončí v propadlišti dějin, ukáže až budoucnost. Ostatně nebyl by první – na tomto byznysu si už vylámal zuby například takový Microsoft, jehož Mixer byl po obrovských investicích nemilosrdně ukončen (viz náš článek).