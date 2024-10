Stále jsme především videoherní stránka, říkají provozovatelé Twitche

Streamovací platforma Twitch vznikla především jako platforma pro hráče videoher, kteří na ní mohli snadno sledovat utkání v tzv. e-sportech, případně sdílet vlastní zážitky.

Je Twitch ještě videoherní platformou? A není to jedno?

Už od samotného počátku ovšem nebyl obsah vysílání nijak zvlášť regulován a tak si tam při dodržování základních pravidel mohl kdokoliv vysílat v podstatě cokoliv. S rostoucí popularitou platformy se tak přidávalo stále více lidí, kteří skrze ní bavili diváky například kreslením, vařením, zpěvem, politickými debatami, v posledních letech pak například i obnažováním nebo třeba spaním.

Již několik let je nejpopulárnější kategorií Prostě pokec (Just chattin’), ve které vlastně ani žádná pravidla neexistují a streameři si tam s diváky povídají o jakýchkoliv aktuálních tématech. Není tedy na čase, aby se o Twichi přestalo mluvit primárně jako o herní stránce?

Máme ignorovat streamera, který vytváří vlastní hru? A jeho následné sexuální eskapády?

To je samozřejmě věcí názoru, ale oficiální moderátoři mají jasno. „Hraní her bude vždy naším denním chlebem. Je to ta nejúžasnější věc, kterou v této službě máme,“ odpověděla v rozhovoru s diváky komunitní manažerka Mary Kish na dotaz, jestli je Twitch vůbec ještě stránkou pro hráče.

„To, že je kategorie Prostě pokec tak populární, nám říká, že lidé chtějí sledovat i jiné věci než hry, což je skvělé a my to budeme podporovat, jak jen to půjde, nikoliv ale na úkor těch úžasných her, které rádi sledujete.“ Streamování jednoduše mezi interaktivní zábavu patří a byť už se mnohé internetové „celebrity“ ke kořenům ani nehlásí, jejich publikum se v mnohém protíná.

Psali bychom o Zdeňku Škromachovi, kdyby tehdy Hovory od bazénku streamoval na Twitchi?

Inu podobné diskuse řešíme často i u nás na Bonuswebu, kdy neuplyne týden, aby nám někdo nešel do diskuse „vynadat,“ proč místo psaní o streamerech raději neinformujeme o XYZ. Inu, odpověď je jednoduchá – píšeme o tom, co zajímá nás i čtenáře.

V herním průmyslu se toho každý den děje tolik, že stejně není v lidských silách možnost zpracovat vše. Navíc proč? Jen máloco z toho, co se děje, je ve skutečnosti zajímavé.

I média musí na změny reagovat, a ani my na pozici dlouhodobé jedničky mezi českými herními weby jednoduše nemůžeme používat stejný model, jakým se o hrách informovalo před 20 lety. A ani nechceme. Není žádný důvod se uzavírat do nepsaných žánrových stereotypů, které tu vznikly v minulém tisíciletí, když je dnes herní svět tak pestrý. A ať už se vám to líbí nebo ne, tak streaming je jeho součástí. Stejně jako přeneseně i politika, celebrity, válka memy, technologické zajímavosti a jakékoliv jiné téma se o gaming otře. Protože videohry neexistují ve vzduchoprázdnu.