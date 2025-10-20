Účast na letošním TwitchConu už dříve odřekla řada streamerských hvězd, a to právě kvůli obavám o bezpečnost. Obavy vyvolala zejména smrt dvaadvacetileté japonské streamerky Airi Sato, kterou v ulicích Tokia přímo během vysílání ubodal její zhrzený fanoušek. Více jsme psali zde. Pravděpodobně byste čekali, že Twitch, který spadá pod Amazon, si dá se zabezpečením akce pořádně záležet. Ale nestalo se tak.
Emily Schunková, známá spíše pod svoji přezdívkou Emiru, se právě v rámci programu meet & greet setkávala se svými fanoušky. Funguje to tak, že si vystojíte frontu a pak máte příležitost se s oblíbeným tvůrcem vyfotit, případně prohodit pár slov.
Napadení Emiru
Na videu, které koluje po sociálních sítích ovšem vidíme, jak neznámý muž ignoruje frontu a nakráčí na pódiu přímo k Emiru. Tam ji chytne oběma rukama a snaží se ji políbit. O okamžik později zareaguje muž stojící o pár kroků vedle a útočníka odstrčí. Jak jsme se ovšem dozvěděli později, není to ochranka Twitche, ale její soukromý bodyguard.
„Jsem samozřejmě otřesena tím, co se stalo, a není to poprvé, co jsem se s něčím takovým setkala, ale upřímně řečeno, mnohem více mě trápí a rozčiluje to, jak se s tím Twitch vypořádal během incidentu i po něm,“ napsala k incidentu Emiru.
„Jak jsem již řekla, nechápu, jak mu vůbec dovolili, aby se ke mně dostal. Ostraha v klipu, která reaguje, je moje vlastní ochranka (je pravda, že můj oblíbený a obvyklý člen ostrahy byl vykázán za to, že na minulém TwitchConu držel stalkera za ruku, aby ho předal policii).“
„V okolí však byli nejméně 3 nebo 4 další členové ostrahy TwitchConu, kteří nereagovali a nechali toho muže odejít, jak můžete vidět v klipu, protože se ani neobjevují v záběru LOL.“
Podle vyjádření Twitche je důležité, aby se tvůrci cítili v bezpečí a lituje, že akce byla narušena takovouto událostí. „Bezpečnost a ochrana všech účastníků TwitchConu je naší nejvyšší prioritou. Chování osoby zapojené do incidentu, který se týkal známé streamerky, bylo zcela nepřijatelné a hluboce znepokojivé,“ píše se ve vyjádření. „Okamžitě jsme této osobě zakázali návrat do areálu TwitchConu a na dobu neurčitou ji vyloučili z Twitche, a to jak z online, tak z osobních akcí.“
Emiru ovšem nabízí trochu jiný pohled. Nikdo z TwitchConu se jí nezeptal, co se stalo. Jeden z členů oficiální ostrahy měl vtipkovat o tom, že ani neví, co se stalo, spolu s kolegy se tomu zasmáli a nechali to být.
„Ve svém prohlášení Twitch uvedl, že ten muž byl okamžitě dopaden a zadržen, ale je mi líto, je to očividná lež. Dovolili mu odejít z mého setkání s fanoušky a já jsem se dozvěděla, že byl zadržen až několik hodin po tom, co mě napadl, a měla jsem pocit, že se tak stalo jen proto, že na to můj manažer naléhal, a ne proto, že by to zaměstnanci TwitchConu považovali za závažný incident,“ dodává Emiru.
Emiru
Emily Schunková se narodila v ledna 1998 ve v Kansasu a má německo-čínské kořeny. Vyrůstala v prostředí, v němž se brzy setkala s herní kulturou, což ji vedlo k prvnímu kontaktu s cosplayem – kostýmovým převlekům inspirovaným postavami z her, filmů či anime. Tento zájem se později stal základem její profesní dráhy. Má 1,9 milionu sledujících na Twitchi a přes dva miliony na TikToku.
„Toto je rozhodně můj poslední Twitchcon a s lítostí musím říci, že jako účastník Twitchconu s desetiletou praxí si myslím, že ostatní tvůrci by měli vážně zvážit, zda se v budoucnu účastnit. Necítila jsem se v bezpečí ani chráněná, a to i přesto, že jsem si přivedla vlastní ochranku a personál. Nedokážu si představit, jak se musí cítit tvůrci, kteří tyto možnosti nemají,“ uzavírá.
Celou událost komentuje řada další osobností, například Asmongold. “Přijde mi šílené, že Twitch přímo lhal o ochraně tvůrců před sexuálním násilím a existuje videozáznam, který to dokazuje. Skutečnost, že společnost vlastněná Amazonem se aktivně snažila zakrýt sexuální napadení, by měla být mnohem větší kauzou, než je.“