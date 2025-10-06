Jubilejní desátý TwitchCon proběhne od 17. do 19. října v San Diegu, část těch největších jmen se ho ovšem nezúčastní. Důvodem je obava o bezpečnost. Na akci tak nedorazí například Pokimane, QTCinderella, Valkyrae, Hasaqn Piker a zřejmě ani LilyPichu.
Obavy vyvolala nejenom vražda aktivisty Charlieho Kirka, ale hlavně smrt dvaadvacetileté japonské streamerky Airi Sato, kterou v ulicích Tokia přímo během vysílání ubodal její zhrzený fanoušek. Více jsme psali zde.
Streamerky Valkyrae a Pokimane se na letošní TwichCon kvůli obavám o bezpečnost nechystají.
K celé situaci se vyjádřil také Asmongold, který se po smrti svého otce vrací ke streamování. Na TwitchCon se také nechystá, byť ne kvůli obavám o svoji bezpečnost.
Nejprve zmínil nepříjemný incident z loňského TwitchConu, kdy streamer Kicku vystupující pod přezdívkou DBR666 přistoupil ke streamerovi Nickovi „Nmplol“ Polomovi a začal mu olizovat bradavku. „Kdybych byl žena, nikdy bych na TwitchCon nešel,“ glosoval situaci Asmongold a dodal, že Twitch k incidentu nic neřekl ani nepodnikl žádné právní kroky.
„Říkám si: ‚Opravdu chci jít na TwitchCon?‘ Lidi si tam lámou záda. Kámo, TwitchCon zní jako BDSM akce. Takže ne, do toho se nechci pouštět. K***a ne, tam nejdu. Zůstanu doma. Mají tam zoo. Je to zoo a streameři jsou zvířata. Možná i diváci,“ prohlásil.
Připomněl tak zároveň událost z TwitchConu 2022, na němž se velmi vážně zranila streamerka Adriana Chechik a méně vážně několik dalších lidí. Stalo se tak v bazénku s pěnovými kostkami, který byl ovšem příliš mělký a umístěn byl přímo na betonu.
TwitchCon je každoroční akce pořádaná společností Twitch, která se zaměřuje na kulturu live streamingu, videohry, esport a internetovou zábavu. Scházejí se zde tisíce streamerů, tvůrců obsahu, fanoušků a profesionálů z oboru, aby sdíleli zkušenosti, navštívili panely, workshopy, herní soutěže, live show a různé aktivity spojené s komunitou.