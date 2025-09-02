Provozují vlastní World of Warcraft, který vylepšili. Teď je čeká soud

Ondřej Zach
Blizzard žaluje vývojáře Turtle WoW, tedy tvůrce a provozovatele nelegálního serveru hry World of Warcraft, který jde ovšem nad rámec původní hry.
Privátní „free servery“ slavné hry World of Warcraft tu jsou odjakživa. Někteří hráči nechtějí platit měsíční poplatek, jiným se líbí upravená pravidla hry a častý argument byl i ten, že si lidé mohli zahrát původní hru tak, jako před dvaceti lety. Minimálně poslední bod už neplatí. Tvůrci World of Wacraftu sice váhali dlouho, ale nakonec slavili poměrně velký úspěch právě s klasickými servery.

Turtle WoW jde ovšem mnohem dál. Není to jen privátní server, ale nový svět, který rozvíjí ten původní. Fanoušci totiž přepracovali staré zóny a přidali nové, včetně dalších dungeonů a raidů. Tvůrci dokonce mají roadmapu, tedy plán vývoje, který zahrnuje například i přechod na Unreal Engine 5.

Popularita Turtle WoW přitom neustále roste. Letos v srpnu dosáhla na rekordních 44 tisíc souběžně hrajících napříč všemi servery. Co se finanční stránky týče, tvůrci vydělávají skrz příspěvky fanoušků.

To už bylo na Blizzard, tedy studio, které World of Warcaraft spravuje, příliš. Chce se nyní s tvůrci Turtle WoW soudit kvůli porušení autorských práv. Z pohledu práva není co řešit, je na straně Blizzardu. Někteří uživatelé se dokonce diví, že studio nezasáhlo už dřív.

World of Warcraft se za víc než 20 let změnil k nepoznání, podívejte se sami

Je tu ovšem ještě jeden pohled. Přít se s fanoušky je vždy ošemetné, zejména když pro mnohé je Turtle WoW tím, co od World of Warcraftu očekávají.

Podle žaloby tvůrci WoW Turtle „poškozují hráčský zážitek několika způsoby“. Turtle WoW podle Blizzardu rozděluje komunitu, vytváří zmatek, která verze WoW je podporovaná, představuje bezpečnostní riziko, nelegálně šíří pirátské kopie hry, poškozuje značku WoW a vede ke ztrátě příjmů studia Blizzard.

„Turtle WoW v poslední době bezostyšně eskaluje své snahy o kanibalizaci a narušení komunity hráčů WoW společnosti Blizzard, například zvyšováním své přítomnosti na sociálních sítích, spoluprací s herními influencery a aktivním propagováním nové verze Turtle WoW 2.0,“ píše se v žalobě.

„Mezitím se Turtle WoW a jeho hráčská komunita na sítích chlubí, že mohou operovat po celém světě (včetně Spojených států) beztrestně a porušovat práva duševního vlastnictví společnosti Blizzard bez následků.“

