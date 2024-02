Ty potvory vlezou všude. Steam nově eviduje hry o trpaslících

Digitální obchod Steam už nabízí více než 50 tisíc her a každým dnem přibývají desítky dalších. Zorientovat se v takové nabídce je velmi obtížné a bez podrobné katalogizace prakticky nemožné. Pro usnadnění vyhledávání je k dispozici řada značek (v angličtině „tags“), které umožní snadno vyfiltrovat hry podle různých hledisek, mnozí se ovšem domnívají, že by nabídka možností by měla být bohatší.

Vývojáři her Dwarf Fortress a Deep Rock Galaxy proto spojili síly a se společným apelem se obrátili na provozovatele systému, aby přidali možnost filtrovat hry i podle toho, jestli jsou v nich trpaslíci. Steam byl ovšem proti, protože podle stejného argumentu by prý musel zavést i kategorii elfích, jednorožčích nebo kouzelnických her, což by prý přineslo jen zmatky. Vývojáři ovšem argumentovali tím, že trpaslíci jsou víc cool a mají více fanoušků, takže nakonec dosáhli svého.

Značku „trpaslíci“ (dwarves) už tak s hrdostí nesou desítky titulů, včetně takových pecek jako Total War: Warhamer, Vermintide 2 nebo Spellforce.