Achievement za zabité dítě? Originální hra prověří vaše svědomí a morálku

Tzv. tramvajové dilema je zajímavý myšlenkový experiment, zaměřený na zkoumání lidské etiky. Britská emeritní profesorka Philippa Footová ho představila již v roce 1967, s jeho různými variantami se ovšem v mnoha podobách setkáváme dodnes. Nejde o nic jiného než o jednoduchou otázku s dvěma možnostmi odpovědí, přesto ji lze interpretovat různě.

Žádná z nabízených otázek nemá správné řešení, hledáte jen menší zlo.

Představte si, že se z kopce řítí neovladatelná tramvaj, před níž na kolejích leží znehybněných 5 lidí. Jako jediná osoba v dosahu máte možnost přehodit výhybku a změnit trasu rozjetého vozu na druhou kolej, kde leží jediný člověk. Uděláte to?

Průzkumy ukazují, že přibližně devadesát procent lidí by upřednostnilo záchranu většího počtu lidí, i když by se pak muselo vyrovnat s tím, že právě kvůli nim zemřel člověk, který jinak mohl žít.

Jde samozřejmě jen o modelovou situaci, navíc zcela extrémní a nepravděpodobnou, takže těžko předpokládat, že by to tak ve skutečnosti i dopadlo. To ovšem není podstatné, ostatně Footová tuto myšlenku použila v rámci debat o etice potratů.

Časem se objevilo i mnoho modifikací. Jak se situace změní, když v jedné ze skupin bude váš blízký? Co když místo přepnutí výhybky vlak můžete zastavit jen tak, že do kolejí hodíte tlusťocha? Aktuálně se o podobných tématech mluví především v souvislosti s umělou inteligencí ovládanými automobily – má větší prioritu bezpečí osádky vozu, nebo okolí? A má v rozhodování hrát roli věk, dosažené vzdělání nebo charakter případných obětí?

„Pět mrtvých? Alespoň ušetří na společném pohřbu.“ Hra je velmi vtipná, ale ne pro každého.

Aktuálně vydaná hra Trolley Problem, Inc. vlastně není ničím jiným než slepencem přibližně stovky podobných otázek, jen je k nim ještě naroubovaný příběh. Grafika, jestli se o ní vůbec tak dá mluvit, je ryze symbolická, a hráčova interaktivita spočívá jen v tom, že vybírá ze dvojice odpovědí. Přesto jde v mnoha ohledech o vynikající dílo, které si budete pamatovat ještě dlouho.

Zápletka je jednoduchá a nutno říct, že na známé otázky poměrně násilně naroubovaná, dává však celému vašemu rozhodování potřebný kontext. Trolley Problem, Inc. připomíná atmosférou lehce podvratné hry jako Portal, Superhot nebo třeba Stanley Parable. Chladný ženský hlas bez emocí vám vždy popíše situaci a nechá vás rozhodnout. Vtip je v tom, že i když už se pro jednu z voleb rozhodnete, musíte počkat, než doběhne časový limit, a do té doby se vás vypravěčka snaží svými cynickými argumenty přesvědčit, abyste své rozhodnutí změnil. Na minimálním prostoru na vás hra klade poměrně náročná morální rozhodnutí, časový tlak pak zážitku dává pořádné grády.

Zajímavou funkcí pak je i možnost online hry, kdy o jednotlivých rozhodnutích můžete hlasovat ve více lidech, což i díky přímé integraci s Twitchem dělá ze hry skvělou volbu pro streamery. Do konce se sice proklikáte za pouhé dvě hodiny a nejspíše zjistíte, že na drtivé většině vašich rozhodnutí z hlediska vývoje příběhu stejně nezáleželo, ale to vlastně není až tak na škodu.

Pokud si chcete zapřemýšlet i o tématech mimo komfortní zónu a nevadí vám hodně černý humor, Trolley Problem, Inc. je vynikající příležitost na hezky strávený večer.