PlayStation vylepšuje systém trofejí, změna je však jen kosmetická

Ne že by snad stávající systém měl nějaké výrazné slabiny. Získávání achievementů na playstationech je jednoduché, přehledné a funguje i off-line, což je něco, co mohou PC hráči odkázáni na obchody Steam nebo Epic Store jen tiše závidět.

Na druhou stranu, jakmile se vám podaří vyšvihnout na zhruba 20. úroveň, je další postup tak pomalý, že už ho většina lidí prakticky přestane sledovat.

To teď hodlá Sony v nejnovějším patchi (v Evropě by měl být k dispozici od čtvrtka 8. 10.) změnit. Dosavadních 99 možných úrovní se rozdělí na 999, aby bylo levelování rychlejší. Přepočet bude samozřejmě automatický, například stávající 12. úroveň bude nově zhruba někde kolem dvou set. Jediným opravdovým vylepšením tak bude možnost sledovat, jak blízko jste dosažení nějaké vzácnější trofeje, implementování této funkcionality ale bude záviset především na samotných autorech konkrétních her.

Každopádně se nemusíte bát, o žádnou nasbíranou trofej během tohoto přepočtu nepřijdete!