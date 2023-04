Tohle se jen tak neomrzí. Pohádková plošinovka Trine bude mít další díl

Drahý úlet s pořadovým číslem 3 Po dvou podobných dílech série Trine se finské studio Frozenbyte rozhodlo, že zkusí něco nového, a tak třetí díl s podtitulem The Artifacts of Power na to šel trochu jinak. Největší změnou bylo to, že šlo poprvé o trojrozměrný titul. To však znamenalo, že byla hra finančně náročnější, a to výrazně. Stála zhruba 5,4 milionu dolarů, tedy asi trojnásobek rozpočtu druhého dílu. Ale bez ohledu na větší náklady byla hra překvapivě krátká, což se spoustě hráčů nelíbilo. Tvůrci se obhajovali tím, že pokud by bylo Trine 3 výrazně delší, vyšlo by to klidně na 15 milionů dolarů, což jsou peníze, které prostě neměli. Očividně byl třetí díl pro Frozenbyte příliš velkým soustem a nakonec se fandové dočkali něčeho, co pro ně bylo zklamáním.