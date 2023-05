Youtuber záměrně havaroval s letadlem a lhal úřadům. Hrozí mu až dvacet let

Devětadvacetiletý Trevor Jacob vzlétl koncem roku 2021 se svým jednomotorákem do oblak, aby tam nad pohořím Sierra Nevada rozptýlil popel svého nejlepšího přítele. Jenže během letu mu zhasl motor. Naštěstí měl na sobě padák, z letadla vyskočil a následně musel ujít kilometry, aby vyhledal záchranu.

Jenže jak se ukázalo, nakonec bylo vše jinak. Když totiž Jacob nahrál video na YouTube, vyvolalo řadu otázek. Nejde jen o kamery umístěné na letadle, ale i fakt, že byl na vše perfektně připraven – během „paniky“ měl dokonce po ruce selfie tyč a stihl se při seskoku natáčet. Naopak mu nezbyl čas na to, aby se pokusil motor opět nastartovat či zavolal pomoc.

Jacob dále lhal úřadům o tom, co se stalo. Incident nahlásil Národnímu úřadu pro bezpečnost dopravy až dva dny po havárii a tvrdil, že neví, kde jsou trosky letadla. Ve skutečnosti se k nim vypravil hned po doskoku, aby si vyzvedl záznamy z kamer. O něco později se na místo havárie vrátil i s kamarádem, se kterým trosky odtáhli do hangáru a jednotlivé části umístili různě po letišti, píše Guardian.

Následující rok v dubnu mu Federální letecká správa odebrala pilotní licenci. Jenže tím to neskončilo. Tím, že lhal o nehodě a zničil trosky, se dopustil maření federálního vyšetřování, za což mu hrozí až dvacet let. Ale co je to proti tomu, že video má dnes na YouTube přes čtyři miliony zhlédnutí.