Trek to Yomi má zprostředkovat atmosféru klasického samurajského filmu

Jako mladý šermíř Hiroki musíme naplnit slib – ochránit město a své blízké – který jsme dali svému umírajícímu mistrovi. Práce na hře začaly ještě před oficiálním oznámením již vydaného hitu Ghost of Tsushima a jeho režimu „Kurosawa“, který přidává černobílý filtr a efekt filmového zrna. Trek to Yomi má taktéž připomínat filmy od Kurosawy, vyprávění a filmovému zážitku přitom podřizuje vše ostatní.

„Můj přístup k obtížnosti závisí na tom, co se snažíte hráči emocionálně sdělit. Ve chvílích bojů by se měl hráč cítit více vystresovaný a ohrožený, takže obtížnost by měla být vyšší, zatímco když chcete, aby se hráč cítil silnější, měli byste obtížnost snížit, abyste mu poskytli větší uspokojení,“ řekl tvůrce hry Leonard Menchiari serveru Seasoned Gaming.

Ačkoli hra nabídne víc konců, Menchiari přiznává, že po jednom dohrání není moc důvodů se vracet. Z tohoto důvodu doporučuje, abychom si Trek to Yomi užili víc jako film nebo krátký seriál než jako standardní videohru.

K délce hry se pro server Gaming Bolt vyjádřil také ředitel hry Marcin Kryszpin: „Není to velká hra. Na normální obtížnost mi dohrání zabere asi pět hodin. Chtěli jsme dosáhnout filmového zážitku, abychom hráči ukázali náš příběh a seznámili ho s obdobím Edo prostřednictvím sběratelských předmětů. Délka hry určila mnoho prvků v herním designu; příliš mnoho funkcí nebo příliš obtížný boj by bylo těžké uvést v tak krátkém čase. Zachování pocitu klasického samurajského filmu bylo klíčové.“

Trek to Yomi vychází 5. května na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Hra bude dostupná také v předplatném Game Pass.