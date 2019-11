Hlavní hrdina nové hry od autorů Life is Strange bude transexuál

Francouzské studio Dontnod se ve své tvorbě nevyhýbá závažným tématům, které jinak mainstreamová herní produkce ignoruje. V první sezoně jejich fantastického seriálu Life is Strange (naše recenze) otevřeli vývojáři téma lesbického vztahu dvou mladých dívek, ve druhé se výrazně otřeli o problematiku ilegální migrace.



Jejich čerstvě oznámená novinka Tell Me Why pokračuje ve stejném duchu, jedním ze dvou jejích hlavních hrdinů totiž bude transexuál Tyler. Spolu se svojí sestrou Alyson se po letech vrací do rodného domu, kde budou postupně odhalovat zapomenutá střípky své minulosti. Autoři na výrobě hry spolupracují s organizací GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), která se dlouhodobě zabývá zviditelňováním a bojem za práva LGBT minorit. Podle všeho by mělo jít o první vysokorozpočtovou hru s transsexuálním hlavním hrdinou v historii.

Jestli hra bude zajímavá i něčím jiným, se dozvíme v polovině příštího roku, kdy by měla vyjít první epizoda ze tří.