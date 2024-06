Padlý hračkářský obr se snaží zaujmout filmem vytvořeným AI. Podívejte se

Americký řetězec Toys R Us vznikl v roce 1948 a řadu let byl vnímán jako synonymum pro hračkářství, zejména v osmdesátých a devadesátých letech. Osudným se mu stal nástup internetu, respektive tlak levnější internetové konkurence, na níž se nedokázal během let adaptovat. V roce 2018 tak vyhlásil bankrot a zavřel všechny pobočky ve Spojených státech, Británii a Austrálii. Značka ovšem pod novým vlastníkem žije dál.

Společnost by byla ráda vnímána jako průkopník, proto vytvořila příběh o vzniku Toys R Us, a to za pomoci modelu Sora od OpenAI, který generuje z textového zadání až minutová videa.

Video vypráví příběh zakladatele společnosti Toys R Us Charlese Lazaruse, kterému se měla ve snu zjevit žirafa Geoffrey, kterou hračkářství používá jako maskota dodnes. Celý minutový trailer je k vidění na stránkách hračkářství zde.

SORA „Sora dokáže generovat složité scény s více postavami, specifickými typy pohybu a přesnými detaily objektu a pozadí. Model rozumí nejen tomu, o co uživatel požádal v zadání, ale také tomu, jak se tyto věci chovají ve fyzickém světě.“ – číst více na iDNES.cz

„Charles Lazarus byl vizionář, který předběhl svou dobu, a my jsme chtěli uctít jeho odkaz spotem využívajícím nejmodernější dostupné technologie. Naše značka využívá inovace a emocionální přitažlivost společnosti Toys R Us, aby navázala kontakt se spotřebiteli nečekaným způsobem. Naším cílem je zachytit tento nostalgický pocit a jedinečným způsobem ho zprostředkovat dětem všech věkových kategorií,“ řekla Kim Miller Olková, globální marketingová ředitelka a prezidentka studia Toy R Us.

Celý klip vznikl během několika týdnů, s několika korekcemi pomocí vizuálních efektů a dodáním původní hudby, kterou složil Aaron Marsh z rockové skupiny Copeland. A zatímco kreativní agentura Native Foreign si pochvaluje „rychlost a efektivitu“, zdá se, že lidem se její video nelíbí. Minimálně u teaseru na YouTube palce dolů výrazně převažují.