Výpravná strategie Total War: Shogun 2 je dočasně zdarma

Hru získáte zdarma do pátku 1. května do devatenácté hodiny. Pokud si ji v tomto období zařadíte do knihovny, zůstane vaše. Kartu hry naleznete na Steamu zde.

Akci doprovodí slevy na ostatní tituly ze série Total War, nemáme však počítat, že mezi nimi budou Rome, Warhammer a Three Kingdoms. Slevovou stránku můžete prozkoumat zde.

„Shogun 2: Total War je výborným strategickým počinem, který vypadá moderně, zároveň se však lacině nepodbízí masovému publiku. Drží si potřebnou hloubku, díky které dokáže zájemce bavit celé týdny a měsíce,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.