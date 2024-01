Po více než deseti letech se vrací tenis Top Spin, dělají na něm Češi

Tenis byl mezi herními vývojáři dlouho mimořádně oblíbeným sportem, ostatně jednou z prvních komerčně úspěšných videoher byl slavný Pong. V průběhu let vyšlo jeho videoherních adaptací bezpočet, vedle Virtua Tennisu byla tou nejúspěšnější série Top Spin, jejíž čtvrtý díl tehdy vznikal i v Česku (naše recenze). Jenže to už je bratru téměř třináct let, od té doby tato značka leží ladem. Tedy až doteď.

První trailer toho moc neprozradil.

V souvislosti se zahájením turnaje Australia Open představilo vydavatelství Take Two nástupce. Ten ponese název Top Spin 2K25 a vyjít by měl již brzy. Oficiální informace jsou zatím dost chudé, kratičký trailer toho také moc neprozradí. Je ten vztekloun rozbíjející raketu o zem Gaël Monfils?

O vývoj se stará studio Hangar 13, které má pobočky v Praze a Brně, hra tedy opět ponese českou stopu. Jen musíme doufat, že se hra nezvrhne v kasino s mikrotransakcemi, tak jak to mají Take Two u svých sportovních her ve zvyku (viz série NBA 2K).