První dva díly Tony Hawk‘s Pro Skatera dostanou remaster

Spojení jména slavného sportovce s počítačovou hrou většinou v historii nevěstilo nic dobrého, skateboardová série zaštítěná Tony Hawkem však byla výjimkou. Na prvních dílech vydaných na přelomu tisíciletí vyrostla celá jedna generace hráčů, a to i přes to, že tento pouliční sport byl v reálu relativně snadno dostupný. Jenže naučit se na opravdovém prkně vyžaduje spoustu dřiny a bolesti, zběsile mačkat tlačítka na ovladači je daleko jednodušší.



Tony Hawk’s Pro Skater skvěle kombinoval skateovou estetiku a zběsile arkádovou hratelnost, která vám dovolila za sebe řetězit neuvěřitelné množství triků. Přihoďte řízný soundtrack od největších legend punkové a hiphopové hudby a máte tu značku, na kterou dnešní třicátníci nedají dopustit ani navzdory jejímu postupnému úpadku.

Chystaný remaster prvních dvou dílů je tak pro potácející se sérii logickým krokem. Vlastně by to chtělo jen udělat moderní grafiku a do „vnitřku“ raději vůbec nesahat, což je zřejmě přesně to, co se studio Vicarious Visions snaží udělat. A jak jsme viděli v jejich skvělém Crashi Bandicootovi, k originálu přistupují s opravdovou úctou.

Oba díly půjde zřejmě koupit jen společně, kromě původního obsahu v až 4K grafice nabídnou i nové jezdce, triky a písničky v soundtracku. Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 Remaster vyjde 4. září na PS4, Xbox One a PC, podle log na konci traileru ovšem půjde o exkluzivitu obchodu Epic Store.