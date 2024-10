Lara Croft prodala už sto milionů her, chystá remastery, seriál i další díl

Těžko byste hledali ikoničtější postavu světa videoher, než je archeoložka Lara Croft ze série Tomb Raider. Celkem už se dočkala dvanácti „velkých“ her, tří celovečerních filmů a bezpočtu doprovodných produktů, jako jsou knihy, komiksy nebo mobilní aplikace (viz náš článek o historii série). Samozřejmě platí, že ne vše, čeho se Lara dotkla, přeměnila ve zlato, ale letos už osmadvacetiletá značka je stále aktuální.

Její vývojáři ze studia Crystal Dynamics se nyní pochlubili, že už celkem prodali sto milionů kopií, a rozhodně ještě neřekli poslední slovo. Už na příští rok plánují pokračovat v remasterování původních her, po první trilogii nyní přišel čas na díly 4, 5 a 6. Co na tom, že zrovna ten šestý s podtitulem Angel of Darkness je obecně vnímán jako ten vůbec nejhorší a na Metacriticu má dodnes nelichotivé hodnocení 4.9, určitě se najde spousta hráčů, kteří si ho přidají do sbírky. Ono jim ostatně nic jiného nezbývá – celá trilogie se bude opět prodávat pouze pohromadě. Tak schválně, jak dlouho bude tentokrát trvat, než lidé Laru pomocí modifikací svlečou donaha; minule to nebylo ani dvanáct hodin (viz náš článek).

Fanoušci ale nemusí hledět jen do minulosti. Už teď běží na Netflixu animovaný seriál, v produkci Amazonu se pak chystá i hraný. Především se ale pracuje na novém plnohodnotném dílu hry, o kterém však v tuto chvíli nejsou známé žádné detaily. Ještě si tak budeme muset počkat dlouho, což je vskutku kruté, poslední Shadow of Tomb Raider totiž vyšel už před víc než šesti lety (naše recenze).