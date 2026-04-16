Natáčení Tomb Raidera bylo po březnovém zranění Turnerové obnoveno

Ondřej Zach
  9:34
Natáčení akčního seriálu Tomb Raider pro Amazon bylo koncem března kvůli zranění Sophie Turnerové, která ztvární herní ikonu Laru Croft, přerušeno. Podle aktuálních zpráv už je zpět na place.

Co se Turnerové stalo, není oficiálně známo. „Sophie Turnerová nedávno utrpěla menší zranění. Z preventivních důvodů jsme natáčení na krátkou dobu pozastavili, aby se mohla zotavit,“ uvedl k tomu Amazon.

Sophie Turnerová jako Lara Croft
Další zdroje však uvádějí, že má chronické problémy se zády, které se během náročného natáčení a při absolvování kaskadérských kousků ještě zhoršily.

Sama Turnerová dříve přiznala, že se na roli po fyzické stránce připravovala osm hodin denně pět dní v týdnu. Bylo to pro ni o to náročnější, protože nebyla zvyklá cvičit. A během příprav se ozvaly problémy se zády chronické povahy.

Podle aktuálních zpráv už se začalo znovu natáčet, přičemž zhruba dvoutýdenní pauza nemá nijak narušit celkový produkční harmonogram seriálu.

Natáčení seriálu začalo v lednu, výsledek diváci uvidí příští rok. Showrunnery jsou Phoebe Waller-Bridge a Chad Hodge, první epizody režíruje Jonathan van Tulleken. Turnerová se na roli Lary po fyzické stránce připravovala zhruba rok. Postavu jejího strýce ztvární Jason Isaacs, komorníka Bill Paterson a v seriálu si mimo jiné zahraje i Sigourney Weaverová.

Dvě hry v přípravě

Co se her týče, v přípravě jsou hned dvě hry s Larou. Tomb Raider: Legacy of Atlantis je remake, respektive reimaginace prvního dílu s mladou Larou. Vydání bylo oznámeno na letošek, ale spekuluje se o odkladu. Na příští rok se chystá Tomb Raider: Catalyst, což je regulérní pokračování, které na časové ose navazuje na Tomb Raider: Underworld (2008).

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Catalyst

