Mladá a sexy Lara to letos možná nestihne

Ondřej Zach
  12:21
Slavná herní archeoložka Lara Croft chystá velký návrat na scénu. V přípravě je nejenom hraný seriál, ale rovnou i dvě videohry. Jedna má vyjít letos, objevují se však zvěsti, že to nestihne.

V přípravě jsou dvě videohry. Tomb Raider: Legacy of Atlantis má být reimaginace prvního dílu, od jehož vydání uběhne letos v listopadu třicet let. Tvůrci vyslyšeli volání části fanoušků, a Lara se tak vrací k původnímu vzhledu. To znamená dvojici pistolí, tyrkysový crop top, upnuté šortky a celkově atletická sexy postava. A podle dosavadních ohlasů to fanoušci kvitují.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
199 fotografií

Na základě loňského oznámení má vyjít během letošního roku, účet Society of Raiders na X však naznačuje, že hra byla odložena na únor 2027. Informaci je třeba brát s rezervou, nicméně stejný účet vyzradil existenci hry ještě před oficiálním oznámením.

První Tomb Raider vyšel 15. listopadu 1996, mohlo by tak být symbolické vydat remake přesně po třiceti letech. Problém však je, že 19. listopadu vychází Grand Theft Auto 6, kterému prakticky všichni vydavatelé vyklízí pole.

Dalším důvodem může být připravovaný hraný seriál se Sophií Turnerovou v hlavní roli. Už se natáčí, podle současných odhadů se však diváci na výsledek podívají až příští rok. Cílem tak může být vydat seriál i hru v blízkém časovém sledu kvůli propagaci. Například první řada Zaklínače na Netflixu výrazně zvýšila zájem o Zaklinače 3.

Sophie Turnerová jako Lara Croft

Sophie Turner jako Lara Croft - snímky z natáčení

Kromě výše zmíněného se chystá ještě hra Tomb Raider: Catalyst, která naopak ukazuje dosud nejstarší Laru vůbec. Odehrává se v severní Indii po mytické kataklyzmatické události, která uvolnila prastará tajemství a probudila jakési strážce. Datum vydání bylo při odhalení stanoveno na rok 2027.

Tomb Raider (1996)

Tomb Raider: Catalyst

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Lara, Tomb Raider

Nejčtenější

Místo obdivu výsměch. Vzpomínáme na bugy, co zničily reputaci slavných her

Kingdom Come:Deliverance

Vývoj videoher je komplexní proces, během nějž se toho může spoustu pokazit. A také se pravidelně kazí. Pojďme si připomenout pár exemplárních příkladů z posledních let, kdy se vedení rozhodlo...

Na tyto hry se PC hráči pořádně těší. Možná některou z nich vyhlížíte i vy

Deadlock

Žebříček her, které si PC hráči na Steamu dávají na seznam přání, se neustále mění. Jak vypadá nyní pořadí dvaceti nejžádanějších her? Najdete mezi nimi i pár překvapení.

Připomínáme zapomenuté herní klenoty. Hráli jste některý?

Lure of the Temptress

Když se řekne herní retro, lidé rádi a právem vzpomínají na záchranu princezny v Prince of Persia či útěk z nacisty okupovaného hradu Wolfenstein. Pojďme si ovšem připomenout kousky, které byly ve...

Čekají nás akce ve vesmíru i horor v Brně. Tyto hry vychází v dubnu

Pragmata

V dubnovém kalendáři očekávaných her si přijdou na své fanoušci PC her, PlayStationu i Nintenda. Dorazí totiž několik zásadních titulů, ať už je to vesmírná akce Saros, bláznivý simulátor života...

Příběhové zvraty ve videohrách, které nám vyrazily dech

Red Dead Redemption (Switch)

Když jste hráli stovky videoher, viděli nespočet filmů a seriálů a četli hromadu knih a komiksů, často získáte pocit, že už vás v případě děje nic nezaskočí, protože dokážete velmi slušně odhadnout,...

Mladá a sexy Lara to letos možná nestihne

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Slavná herní archeoložka Lara Croft chystá velký návrat na scénu. V přípravě je nejenom hraný seriál, ale rovnou i dvě videohry. Jedna má vyjít letos, objevují se však zvěsti, že to nestihne.

7. dubna 2026  12:21 1

Oblíbený streamer Asmongold dostal na Twitchi ban. Dvojí metr, zlobí se

Streamer Asmongold

Oblíbený streamer Asmongold byl na streamovací platformě Twitch na týden zablokován. Důvodem má být podle jeho slov kritika lidí z třetího světa.

7. dubna 2026  11:59 2

Nejúspěšnější letošní film v kinech vychází z videoher

Super Mario galaktický film

Zatímco kritici na něm nenechají nit suchou, lidé na něj chodí do kina ve velkém. Řeč je o nejnovějším animáku Super Mario galaktický film, který pobaví nejenom děti, ale i fanoušky značky Nintendo.

7. dubna 2026  10:40 0

AI bere lidem práci. Warhorse propustili překladatele, Epic smrtelně nemocného

Kingdom Come: Deliverance – A Woman’s Lot DLC

Umělá inteligence už je tady v plné síle a zásadně překopává trh práce. Propouštění rázem nadbytečných lidí se samozřejmě odehrává i v herním průmyslu a týká se desítek tisíc lidí. A další budou...

7. dubna 2026 11

Připomínáme zapomenuté herní klenoty. Hráli jste některý?

Lure of the Temptress

Když se řekne herní retro, lidé rádi a právem vzpomínají na záchranu princezny v Prince of Persia či útěk z nacisty okupovaného hradu Wolfenstein. Pojďme si ovšem připomenout kousky, které byly ve...

6. dubna 2026 5

Nejbizarnější gadget roku? Mluvící kytka je vtipná a úplně k ničemu

Talking Flower

Pokud jste někdy toužili mít doma mluvící kytku, tak právě přišla vaše chvíle. Talking Flower toho sice moc neumí, ale pobaví. A přitom nezruinuje vaši peněženku. Určena je zejména fanouškům Nintenda.

5. dubna 2026 0

Místo obdivu výsměch. Vzpomínáme na bugy, co zničily reputaci slavných her

Kingdom Come:Deliverance

Vývoj videoher je komplexní proces, během nějž se toho může spoustu pokazit. A také se pravidelně kazí. Pojďme si připomenout pár exemplárních příkladů z posledních let, kdy se vedení rozhodlo...

4. dubna 2026 21

Pán prstenů se možná vrátí. Vzpomínáme na hity i propadáky

The Lord of the Rings: Gollum

Spekulace o tom, že by české studio Warhorse mohlo připravovat hru ze světa Pána prstenů nás donutily zavzpomínat na dosavadní tituly této známé fantasy značky. Najde se totiž mezi nimi i několik...

3. dubna 2026 2

Na tyto hry se PC hráči pořádně těší. Možná některou z nich vyhlížíte i vy

Deadlock

Žebříček her, které si PC hráči na Steamu dávají na seznam přání, se neustále mění. Jak vypadá nyní pořadí dvaceti nejžádanějších her? Najdete mezi nimi i pár překvapení.

2. dubna 2026 11

Crimson Desert je nezastavitelný, už slaví 4 miliony prodaných kopií

Crimson Desert

Crimson Desert je jedním z letošních velkých herních hitů. Prodeje rostou závratným tempem stejně jako kladné recenze od hráčů.

1. dubna 2026  9:43 6

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Čekají nás akce ve vesmíru i horor v Brně. Tyto hry vychází v dubnu

Pragmata

V dubnovém kalendáři očekávaných her si přijdou na své fanoušci PC her, PlayStationu i Nintenda. Dorazí totiž několik zásadních titulů, ať už je to vesmírná akce Saros, bláznivý simulátor života...

1. dubna 2026 0

Tvůrci Kingdom Come pracují na velké hře ze světa Pána prstenů, tvrdí insider

Viggo Mortensen ve filmu Pán prstenů

Opět ožívají spekulace, že české studio Warhorse, tedy tvůrci ceněných her Kingdom Come, pracují na nové hře ze světa Pána prstenů. Co těmto informacím nahrává a co ne?

31. března 2026  14:12 17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.