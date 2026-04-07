Mladá a sexy Lara to letos možná nestihne

V přípravě jsou dvě videohry. Tomb Raider: Legacy of Atlantis má být reimaginace prvního dílu, od jehož vydání uběhne letos v listopadu třicet let. Tvůrci vyslyšeli volání části fanoušků, a Lara se tak vrací k původnímu vzhledu. To znamená dvojici pistolí, tyrkysový crop top, upnuté šortky a celkově atletická sexy postava. A podle dosavadních ohlasů to fanoušci kvitují.
Na základě loňského oznámení má vyjít během letošního roku, účet Society of Raiders na X však naznačuje, že hra byla odložena na únor 2027. Informaci je třeba brát s rezervou, nicméně stejný účet vyzradil existenci hry ještě před oficiálním oznámením.
První Tomb Raider vyšel 15. listopadu 1996, mohlo by tak být symbolické vydat remake přesně po třiceti letech. Problém však je, že 19. listopadu vychází Grand Theft Auto 6, kterému prakticky všichni vydavatelé vyklízí pole.
Dalším důvodem může být připravovaný hraný seriál se Sophií Turnerovou v hlavní roli. Už se natáčí, podle současných odhadů se však diváci na výsledek podívají až příští rok. Cílem tak může být vydat seriál i hru v blízkém časovém sledu kvůli propagaci. Například první řada Zaklínače na Netflixu výrazně zvýšila zájem o Zaklinače 3.
Kromě výše zmíněného se chystá ještě hra Tomb Raider: Catalyst, která naopak ukazuje dosud nejstarší Laru vůbec. Odehrává se v severní Indii po mytické kataklyzmatické události, která uvolnila prastará tajemství a probudila jakési strážce. Datum vydání bylo při odhalení stanoveno na rok 2027.