Ačkoliv fanoušky slavné herní archeoložky Lary Croft a dobrodružných her obecně trochu zklamalo, že reimaginace prvního dílu Tomb Raider: Legacy of Atlantis to letos nestihne, nové záběry ze hry potvrzují vysoké ambice. Dobrodružství plné akrobatických kousků, přestřelek a hlavolamů se totiž přesně trefuje do toho, co hráči od značky očekávají.
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis hráče vezme zpět na počátek kariéry Lary Croft coby vykradačky hrobek. Musí najít a získat starověký artefakt Scion z éry bájné ztracené Atlantidy.
Autor: Amazon Games
Letos v listopadu uběhne třicet let od vydání prvního dílu Tomb Raider. Laře se tehdy přezdívalo Indiana Jones v sukni a stala se naprostou senzací, která překročila mantinely videoher, objevila se například na obálce lifestylového časopisu The Face.
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis to na výroční nestihne, vyjde totiž 10. února na PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S a dokonce i Switch 2. Sběratelská edice (na obrázku) pak láká zejména na sošku, která zobrazuje útěk Lary z tlamy T-Rexe.
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis zachová hlavní rysy originálu. S Larou tedy budeme skákat, bojovat s nepřáteli, respektive před nimi utíkat a řešit řadu hádanek. To vše v krásném moderním zpracování, v němž vynikne řada epických scén.
Autor: Amazon Games
Jednou z nich bezpochyby bude i setkání s obřím T-Rexem.
Autor: Amazon Games
Podoba Lary vychází z původního vzhledu. To znamená dvojici pistolí, tyrkysový crop top, upnuté šortky a celkově atletická sexy postava. V zimním prostředí se ale samozřejmě přiobleče.
Autor: Amazon Games
V traileru jsou však k vidění i další zvířata, například medvěd či vlk. Vypořádat se však bude třeba i s lidskými protivníky a mytologickými bytostmi.
Autor: Amazon Games
S Larou se vydáme do džunglí v Peru, rozpadajících se ruin v Řecku, pouští v Egyptě a nakonec i na bájný ostrov ztracené civilizace.
Autor: Amazon Games
Hádanky vycházejí z prostředí a zahrnují přesměrování paprsků světla, změnu vodního toku, luštění symbolů či opravu starodávných mechanických strojů.
Autor: Amazon Games
Víme také, že se po vydání hry chystá příběhové DLC, které bude součástí deluxe a sběratelských verzí. Co nabídne, prozatím tvůrci ani nenazačili.
Autor: Amazon Games
Během příštího roku by mělo vyjít i nové dobrodružství Tomb Raider: Catalyst, které naopak ukáže Laru starší a zkušenou, vzhledem k okolnostem ale očekáváme, že bude odloženo.
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis každopádně vypadá jako ten správný návrat ke kořenům, reakce fanoušků jsou v naprosté většině velmi pozitivní.
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics