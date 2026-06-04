Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Návrat sexy Lary bude jednou z největších herních událostí roku

Ondřej Zach
Ačkoli fanoušky slavné herní archeoložky Lary Croft a dobrodružných her obecně trochu zklamalo, že reimaginace prvního dílu Tomb Raider: Legacy of Atlantis to letos nestihne, nové záběry ze hry potvrzují vysoké ambice. Dobrodružství plné akrobatických kousků, přestřelek a hlavolamů se totiž přesně trefuje do toho, co hráči od značky očekávají.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

12.02.2027 PC, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

iDNES.cz

nehodnoceno
Herní karta

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse
Témata: Tomb Raider

iDNES.cz

nehodnoceno

Čtenáři

? Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Zkazily mě? Vybírám hry, co jsem jako dítě nesměl hrát, ale stejně je hrál

Duke Nukem 3D

Zakázané ovoce nejlépe chutná a ve světě videoher to platí jakbysmet. Je hezké, že se ratingové agentury a starostliví rodiče snažili ochránit křehké dětské dušičky před explicitním zobrazením nahoty...

Nejděsivější monstra z Resident Evil, která jsou vám neustále v patách

Lady Dimitrescu v Resident Evil Village

Nejslavnější herní hororová série se vrátila s devátým dílem Requiem v takové síle, že to nečekali ani největší fanoušci. A společně s ní se vrátil i pro Resident Evil tolik ikonický herní prvek –...

Risk za miliardy vyšel. Nový herní James Bond je hit

007 First Light

Nová herní bondovka 007 First Light se těší nejenom přízni hráčů, ale také se skvěle prodává. Rozpočtem se přitom může měřit s filmy.

Streamovala na Twitchi chodidla, okamžitě dostala ban. Za co? ptá se

Morgpie

Provokativní streamerka Morgpie má na streamovací platformě Twitch opět ban. Tentokrát za to, že promítala hru Dark Souls 3 na svoje chodila.

Návrat sexy Lary bude jednou z největších herních událostí roku

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ačkoli fanoušky slavné herní archeoložky Lary Croft a dobrodružných her obecně trochu zklamalo, že reimaginace prvního dílu Tomb Raider: Legacy of Atlantis to letos nestihne, nové záběry ze hry...

Survival od tvůrce PUBG končí po půl roce, nakonec bude zcela zdarma

Prologue: Go Wayback!

Brendan Greene, který na internetu vystupuje jako PlayerUnknown, proslul jako tvůrce slavné battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds, zkráceně PUBG. Ze studia ovšem před lety odešel a jeho nový...

5. června 2026 0

Úspěch herního Bonda. Budoucnost slavného agenta má teď v rukách Amazon

007 First Light

Aktuální herní bondovka 007 First Light se těší přízni hráčů a skvěle se prodává. Další hry však už bude mít plně pod palcem Amazon.

5. června 2026 0

Virální příspěvek výrobce pizzy popudil tvůrce God of War Laufey

God of War Laufey

Odhalení nové akční hry God of War Laufey vzbudilo u části fanoušků rozpaky. Přisadil si i výrobce a rozvozce pizzy Domino’s, což tvůrce hry ze studia Santa Monica popudilo.

4. června 2026  9:55 20

Návrat sexy Lary bude jednou z největších herních událostí roku

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ačkoli fanoušky slavné herní archeoložky Lary Croft a dobrodružných her obecně trochu zklamalo, že reimaginace prvního dílu Tomb Raider: Legacy of Atlantis to letos nestihne, nové záběry ze hry...

4. června 2026 0

Rayman Legends Retold

Rayman Legends Retold

vydáno 3. června 2026  14:49

Silent Hill: Townfall

Silent Hill: Townfall

vydáno 3. června 2026  14:45,  aktualizováno  14:46

Resonant Resonant

Control Resonant

vydáno 3. června 2026  14:41

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

vydáno 3. června 2026  14:33,  aktualizováno  14:34

Co se stane s bohy po smrti? V God of War Laufey budeme hrát za Kratovu ženu

God of War Laufey

Nový díl série God of War byl hlavním překvapením akce State of Play mezi chystanými novinkami pro PlayStation 5. V chystané hře s podtitulem Laufey budeme hrát za Faye a prozkoumáme dimenzi, kam...

3. června 2026  12:08 3

PlayStation „jede bomby“. Ukázal novou Laru, Wolverina i God of War

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Společnost Sony si na úterní noc připravila další díl svého oblíbeného pořadu State of Play, během něhož hráčům ukazuje nadcházející herní hity. Viděli jsme pořádný kus z komiksového Wolverina,...

3. června 2026  1:58,  aktualizováno  6:47 2

Nový Zeus? Ve slibné budovatelské strategii ožije starověké Řecko

Theos: Cities Of Myth

Ještě během letošního roku vyjde na počítače budovatelská strategie Theos: Cities of Myth. Kromě spokojenosti obyvatel bude třeba plnit i přání bohů. Dobrou zprávou je, že na hře pracují lidé, kteří...

3. června 2026 2

Varovný signál pro Sony. Prodeje her od PlayStation studií letí dolů

The Last of Us Part II Remastered

Špičkové hry od PlayStation Studios fungují jako hlavní pilíř byznysu pro prodej konzolí PlayStation. Za poslední léta se jich však prodalo výrazně méně.

2. června 2026  14:03 15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.