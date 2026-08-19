Tomb Raider: Legacy of Atlantis to letos sice nestihne, vyjde až příští rok v únoru, vývojáři nás přesto průběžně zásobují novými informacemi – aktuálně zpracováním soubojů.
Lara se chopí čtyř typů zbraní, které jsou vhodné pro různé situace, takže například brokovnici využijeme při boji na blízkou vzdálenost. Základem arsenálu je každopádně ikonická dvojice pistolí, s nimiž podle vývojářů půjde projít celou hru. I když to místy bude trochu těžší.
„Myslím, že jedna z úplně nejdůležitějších věcí, u kterých jsme si chtěli být jistí, že je uděláme správně, je to, aby pistole působily správným dojmem. Všechny zbraně musí působit správně. Soubojový systém musí působit správně. Ale pokud nebudou sedět pistole, přijdeme o obrovskou část toho, co dělá Laru Larou. Je to pro ni ta nejikoničtější zbraň a přináší skvělý pocit ze střelby z obou pistolí najednou,“ prozradil ředitel projektu Raul Siqueira.
Novinkou je ukazatel Focus, který se nabíjí, když se Lara vyhýbá útokům, schytává rány, případně sama útočí. Jeho aktivace dočasně zpomalí čas, což umožní nejenom vyniknout různým akrobatickým kouskům, ale také se tak snadno zacílí nepřátelé.
Souboje mají být férové. „Přicházející útok musí nepřítele jasně signalizovat nebo se dát předvídat. Postupem času se hráči naučí tyto nepřátele číst, předvídat, co se stane, a díky zvládnutí jejich vzorců chování na ně budou schopni efektivně reagovat. To z nich udělá skutečné přeborníky v přežití, kteří si poradí s čímkoliv, co jim hra vrhne do cesty,“ dodává vývojář Dmytro Andriushchenko.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis hráče vezme zpět na počátek kariéry Lary Croft coby vykradačky hrobek. Musí najít a získat starověký artefakt Scion z éry bájné ztracené Atlantidy. Hra vychází 12. února na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Kromě Legacy of Atlantis se chystá ještě hra Tomb Raider: Catalyst, která ukazuje starší a zkušenější Laru. Odehrává se v severní Indii po mytické kataklyzmatické události, která uvolnila prastará tajemství a probudila jakési strážce. Vydání očekáváme během roku 2028.