Vyzvedněte si zdarma skvělý Shadow of Tomb Raider s ikonickou Larou Croft

Shadow of Tomb Raider je vyvrcholením moderní trilogie, která více než čtvrt století starou značku přiblížila současnému publiku. Vychutnáte si ho o všem i bez znalostí starších dílů, přece jen je to klasické dobrodružství ve stylu Indiana Jonese, kdy prolézáte staré krypty a snažíte se přežít proti smrtícím pastem i nepřátelům (viz naše recenze).

Pokud si z Epicu hry vysbíráváte pravidelně, patrně už ji v knihovně máte, k Vánocům totiž byly k dispozici všechny tři díly. Jde ale o natolik kvalitní titul, že si připomenutí rozhodně zaslouží, navíc jsou k tomu tentokrát i všechny dodatečné přídavky.

Shadow of Tomb Raider si můžete přidat do své knihovny na této adrese, máte na to čas až do 8. 9., kdy bude nabídka zase obměněná. A když už tam budete, vezměte si rovnou i Submerged: Hidden Depths. Žánrově není od Tomb Raidera až tak vzdálená, jen má daleko pohodovější tempo, protože v ní nejsou žádní nepřátelé a dokonce ani nemůžete přijít o život. Ve hře se pohybujete na lodi zatopeným světem a snažíte se přijít na to, co předcházelo zničení civilizace.