Nového Tomb Raidera vydá Amazon. Bude to příběhovka, krotí obavy

Ačkoliv to se slavnou herní archeoložkou Larou Croft vypadalo po vydání trilogie všelijak, máme dobrou zprávu. Pokračování bude. Kutí ho Crystal Dynamics a vydá Amazon.

Nový, dosud nepojmenovaný díl, bude podle prohlášení pokračovat v příběhu a pracovat s již známými ingrediencemi, kterými jsou průzkum herního světa, hádanky a souboje. Hra poběží na Unreal Enginu 5 a tvůrci nešetří superlativy. Máme se prý těšit na dosud největšího Tomb Raiderea vůbec, který „posune vyprávění příběhu na další úroveň“. Plány jsou jistě velké, my se ovšem vrátíme zpět na zem, protože titul je aktuálně v rané fázi vývoje.

„Crystal Dynamics má po akvizici společností Embracer mimořádnou příležitost nově definovat, co je to vydavatelský vztah pro sérii Tomb Raider,“ řekl Scot Amos, šéf studia Crystal Dynamics.

„Transformace je to, co hledáme, a s Amazon Games jsme našli tým, který sdílí naši tvůrčí vizi, ambice a hodnoty pro univerzum Lary Croft v celém spektru možností. Mají jedinečnou pozici k tomu, aby přepsali, co je to vydavatelská a vývojářská spolupráce, a my se nemůžeme dočkat, až společně vykročíme touto novou cestou, počínaje vytvořením dosud největší a nejlepší hry Tomb Raider.“ Kromě PR řečí bohužel zatím žádné další podrobnosti nejsou.

Série Tomb Raider zahrnuje více než dvacet her, kterých se dohromady prodalo přes 95 milionů kopií. Prozatím poslední díl nazvaný Shadow of the Tomb Raider vyšel v roce 2018. „Završení trilogie restartovaného Tomb Raidera se nadmíru povedlo. Na první pohled je hra od svých předchůdců k nerozeznání, řada drobných vylepšení na těch správných místech z něj však dělá nezapomenutelný zážitek, který by si měl vyzkoušet každý správný hráč,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.