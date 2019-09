Alicia Vikanderová si znovu zahraje Laru Croft

Roara Urthaga na režisérské židli vystřídá Ben Wheatley, který má na svědomí několik solidních hororů, ale i komerčnější projekty jako například akční Křížovou palbu nebo sci-fi High Rise.



Jestli vám ale jeho jméno nic neříká, rozhodně se nemusíte stydět – na opravdový průlom tento mladý filmař teprve čeká.

Do hlavní role se samozřejmě vrátí i herečka Alicia Vikanderová, jejíž ztvárnění Lary Croft dokonale odpovídá restartu herní série. Až na to, že premiéra filmu je naplánovaná na 19. března 2021, bohužel žádné další detaily neznáme. Teoreticky by děj mohl vycházet z dílu Rise of the Tomb Raider, který hlavní hrdiny zavedl do mrazivé Sibiře.