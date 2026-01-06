TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
Na Netflixu se film probojoval v období mezi 22. a 28. prosincem 2025 na deváté místo v celosvětovém žebříčku a vidělo ho přes čtyři miliony lidí. Na prvním místě je Grinch, který si připsal přes 16 milionů zhlédnutí.
Tomb Raider (2018)
Filmový příběh, založený zejména na restartované linii Survivor, Laru vykresluje jako jednadvacetiletou dívku, která po zmizení svého otce odmítla převzít otěže jeho obchodního impéria. Namísto toho studuje a jezdí v Londýně na kole jako kurýr. Nakonec se však rozhodne zmizení svého otce vyšetřit. Vydá se proto na místo, kde byl spatřen naposledy: k hrobce kdesi na pobřeží Japonska.
Linie Survivor
„Starší filmy jsou více akční, oddechové a netváří se příliš seriózně. Novinka se bere ultravážně, má světlé momenty, digitální akci, ale zároveň chvílemi nudí. Lara je viditelně jiná, ale že by byla lepší, si nemyslíme,“ napsal v dobové recenzi kolega Emanuel Svoboda a udělil 50 procent. Na můj vkus byl až příliš přísný – není to sice nějaké veledílo, ale koukat se na to dalo.
Alicia Vikander
Budoucnost značky Tomb Raider
V přípravě jsou hned dvě hry s Larou. Tomb Raider: Legacy of Atlantis je remake, respektive reimaginace prvního dílu s mladou Larou. Vydání se chystá na letošek. Příští rok vyjde Tomb Raider: Catalyst, což je regulérní pokračování, které na časové ose navazuje na Tomb Raider: Underworld (2008).
Kromě her chystá Amazon hraný seriál, jenž se začne natáčet letos v lednu. Laru ztvární herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny a na roli Lary se po fyzické stránce připravovala zhruba rok. A na Netflixu je právě k vidění druhá řada animovaného seriálu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.