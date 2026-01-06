Tomb Raider s Alicií Vikander se probojoval mezi top filmy na Netflixu

Ondřej Zach
  10:35
Značka Tomb Raider s neohroženou archeoložkou Larou Croft oslaví letos 30 let od svého vzniku. Možná z toho důvodu se mezi nejsledovanější filmy na Netflixu o Vánocích vyšvihl i téměř osm let starý snímek Tomb Raider s Alicií Vikander.

Trailery

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na Netflixu se film probojoval v období mezi 22. a 28. prosincem 2025 na deváté místo v celosvětovém žebříčku a vidělo ho přes čtyři miliony lidí. Na prvním místě je Grinch, který si připsal přes 16 milionů zhlédnutí.

Tomb Raider (2018)
Alicia Vikander

Tomb Raider (2018)

Filmový příběh, založený zejména na restartované linii Survivor, Laru vykresluje jako jednadvacetiletou dívku, která po zmizení svého otce odmítla převzít otěže jeho obchodního impéria. Namísto toho studuje a jezdí v Londýně na kole jako kurýr. Nakonec se však rozhodne zmizení svého otce vyšetřit. Vydá se proto na místo, kde byl spatřen naposledy: k hrobce kdesi na pobřeží Japonska.

Líbil se vám Tomb Raider s Alicií Vikander?

celkem hlasů: 45

Linie Survivor

„Starší filmy jsou více akční, oddechové a netváří se příliš seriózně. Novinka se bere ultravážně, má světlé momenty, digitální akci, ale zároveň chvílemi nudí. Lara je viditelně jiná, ale že by byla lepší, si nemyslíme,“ napsal v dobové recenzi kolega Emanuel Svoboda a udělil 50 procent. Na můj vkus byl až příliš přísný – není to sice nějaké veledílo, ale koukat se na to dalo.

Alicia Vikander wallpaper
Herečka Alicia Vikanderová přijela na MFF v Benátkách 2016 s filmem Světlo mezi...

Alicia Vikander

Budoucnost značky Tomb Raider

V přípravě jsou hned dvě hry s Larou. Tomb Raider: Legacy of Atlantis je remake, respektive reimaginace prvního dílu s mladou Larou. Vydání se chystá na letošek. Příští rok vyjde Tomb Raider: Catalyst, což je regulérní pokračování, které na časové ose navazuje na Tomb Raider: Underworld (2008).

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Catalyst

Kromě her chystá Amazon hraný seriál, jenž se začne natáčet letos v lednu. Laru ztvární herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny a na roli Lary se po fyzické stránce připravovala zhruba rok. A na Netflixu je právě k vidění druhá řada animovaného seriálu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Alicia Vikander
Tomb Raider (2018)
Alicia Vikander
Alicia Vikanderová ve filmu Tomb Raider (2018)
120 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Otestujte se v ultimátním herním kvízu 1989–2026

Kvíz

Herní svět se během let dramaticky proměnil. Přijměte pozvání a užijte si pozoruhodný vývoj, který se udál v této oblasti lidské zábavy. Vaším úkolem je poznat známou hru jen podle obrázku.

Už 12 let posílají lidé peníze na vysněnou hru. Brzy to bude miliarda dolarů

Star Citizen

Přestože podle původních slibů jsme měli vesmírný simulátor Star Citizen už alespoň dekádu hrát, neustálé posuny vydání fanouškům nevadí. I v roce 2025 naposílali vývojářům desítky miliony dolarů a...

Na mé sušenky jsi chudý, smála se streamerka divákovi. Už zmizely z trhu

Streamerka Pokimane a její sušenky Myna

Slavná Pokimane se pokusila uplatnit i na trhu se zdravými pochutinami, ale neuspěla. Její značka Myma Snacks byla od počátku terčem kritiky, ať už kvůli ničím výjimečnému složení, tak i kvůli ceně....

Letos vyjde Polda 8. Koukněte na nové obrázky, jeden je hodně nostalgický

Polda 8

Letos v březnu tomu budou dva roky, co tvůrci oblíbených českých her Polda vybrali za pouhý den v rámci komunitního financování přes milion korun na vznik nového dílu. Nyní poodhalili pár nových...

Třetí Zaklínač ještě neřekl poslední slovo. Chystá se překvapení roku?

Witcher 3

Fanoušky oblíbeného třetího dílu herního Zaklínače možná čeká ohromné překvapení. Sílí spekulace ohledně možného třetího rozšíření, kterým by autoři propojili příběh s chystaným čtvrtým dílem. A...

Tomb Raider s Alicií Vikander se probojoval mezi top filmy na Netflixu

Alicia Vikander

Značka Tomb Raider s neohroženou archeoložkou Larou Croft oslaví letos 30 let od svého vzniku. Možná z toho důvodu se mezi nejsledovanější filmy na Netflixu o Vánocích vyšvihl i téměř osm let starý...

6. ledna 2026  10:35 0

Rýsuje se první propadák roku? Hráči tento titul odepsali už před vydáním

Highguard

Multiplayerové střílečky to na aktuálním herním trhu nemají vůbec lehké. Hra Highguard se prezentuje jako další zásadní novinka žánru, jenže hráči si všímají spousty podobností této hry a kolosálního...

6. ledna 2026 5

Letos vyjde Polda 8. Koukněte na nové obrázky, jeden je hodně nostalgický

Polda 8

Letos v březnu tomu budou dva roky, co tvůrci oblíbených českých her Polda vybrali za pouhý den v rámci komunitního financování přes milion korun na vznik nového dílu. Nyní poodhalili pár nových...

5. ledna 2026  10:10 7

RETRO: Grand Theft Auto: Vice City zabaví i po 24 letech

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Letos uplyne 24 let od první návštěvy ulic virtuálního Vice City. V tomto roce se sem nejspíše spousta hráčů vrátí díky chystanému šestému dílu série, který se ve Vice City bude rovněž odehrávat....

5. ledna 2026 5

Na mé sušenky jsi chudý, smála se streamerka divákovi. Už zmizely z trhu

Streamerka Pokimane a její sušenky Myna

Slavná Pokimane se pokusila uplatnit i na trhu se zdravými pochutinami, ale neuspěla. Její značka Myma Snacks byla od počátku terčem kritiky, ať už kvůli ničím výjimečnému složení, tak i kvůli ceně....

4. ledna 2026 42

Prodávám hry proto, abych je mohl vymýšlet, říká autor Krycích jmen

Hostem pořadu Rozstřel je Vladimír Chvátil, český vývojář a designér deskových...

Začalo to u počítačových her a koníčku, který přerostl v profesi. Herní designér Vladimír „Vlaada“ Chvátil v Rozstřelu popisuje, jak se z nápadu „na papírky a z půjčených kartiček“ stal celosvětový...

3. ledna 2026 6

Už 12 let posílají lidé peníze na vysněnou hru. Brzy to bude miliarda dolarů

Star Citizen

Přestože podle původních slibů jsme měli vesmírný simulátor Star Citizen už alespoň dekádu hrát, neustálé posuny vydání fanouškům nevadí. I v roce 2025 naposílali vývojářům desítky miliony dolarů a...

3. ledna 2026 36

KVÍZ: Otestujte se v ultimátním herním kvízu 1989–2026

Kvíz

Herní svět se během let dramaticky proměnil. Přijměte pozvání a užijte si pozoruhodný vývoj, který se udál v této oblasti lidské zábavy. Vaším úkolem je poznat známou hru jen podle obrázku.

vydáno 2. ledna 2026

VIDEA ROKU: Pokračování českého hitu, parádní plošinovka i předělávka klasiky

Kingdom Come: Deliverance 2

Jednou z nejočekávanějších her roku 2025 bylo pokračování českého hitu Kingdom Come: Deliverance. Zážitek ze hry navíc našincům umocnil povedený český dabing. U hráčů zabodoval i nový Doom: The Dark...

1. ledna 2026  7:45 0

Třetí Zaklínač ještě neřekl poslední slovo. Chystá se překvapení roku?

Witcher 3

Fanoušky oblíbeného třetího dílu herního Zaklínače možná čeká ohromné překvapení. Sílí spekulace ohledně možného třetího rozšíření, kterým by autoři propojili příběh s chystaným čtvrtým dílem. A...

1. ledna 2026 12

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Bude to suchý měsíc? Tyto hry vychází v lednu

Code Vein 2

Start roku nikdy nebývá příliš nabitý očekávanými hrami a ani 2026 neodstartuje zběsilým tempem. Na několik novinek se mohou těšit příznivci hororů a akčních her, plus dorazí velká aktualizace na...

31. prosince 2025 4

Vzpomínky vysloužilých gamerů. Co jsme dělali jako herní cucáci, ale jako senioři už ne

Premium
Golden Axe

Je konec roku, což často znamená, že lidé rekapitulují a začínají být nostalgičtí a sentimentální. Překvapivě se to týká i nás, i když se snažíme prezentovat jako lidé, kteří mají emoce na úrovni...

31. prosince 2025 10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.