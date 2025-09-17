Tato mise je osobní, Splinter Cell od Netflixu se však slavné značce vzdaluje

Ondřej Zach
  10:10
Nejnovější trailer na připravovaný špionážní seriál Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch je nabitý akcí, atmosféru her, na jejichž motivy vzniká, ovšem trochu postrádá.

Trailer začíná ikonickým zvukem, které po zapnutí vydávají brýle pro noční vidění – ty k hlavnímu hrdinovi Samovi Fisherovi neodmyslitelně patří. Dále sledujeme honičku v autech, přestřelku a dojde i na pěstní souboje. Padouši se pokoušejí získat hodinky, které obsahují důležité plány.

Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch
Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch
Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch
Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch
61 fotografií

Trailer nenaznačuje, že bychom se měli dozvědět něco nového o legendárním herním špionovi. Zároveň představuje novou postavu, agentku Zinnii McKennaovou. Někteří fanoušci už spekulují, že je tam proto, aby nakonec Sama Fishera nahradila a obávají se o jeho osud.

Sama Fishera nenamluvil k zármutku některých fanoušků Michael Ironside, ale Liev Schreiber. McKennaové propůjčila hlas Kirby Howell-Baptisteová. Na seriálu se jako scénárista podílí Derek Kolstad, spolutvůrce populární filmové značky John Wick.

Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch

Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch

Splinter Cell: Deathwatch bude k vidění na Netflixu od 14. října.

Co se dalších projektů týče, špionážní film Splinter Cell s Tomem Hardym byl zrušen. Ve vývoji by měl být remake hry Splinter Cell z roku 2002 (dobová recenze na Bonuswebu), k jeho oznámení ovšem došlo už v roce 2021 a od té doby je ticho po pěšině. Původní záměr byl převést hru do lepší grafiky a „přepsat a aktualizovat příběh pro moderní publikum“.

Témata: Netflix, Sam Fisher

