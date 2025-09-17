Trailer začíná ikonickým zvukem, které po zapnutí vydávají brýle pro noční vidění – ty k hlavnímu hrdinovi Samovi Fisherovi neodmyslitelně patří. Dále sledujeme honičku v autech, přestřelku a dojde i na pěstní souboje. Padouši se pokoušejí získat hodinky, které obsahují důležité plány.
Trailer nenaznačuje, že bychom se měli dozvědět něco nového o legendárním herním špionovi. Zároveň představuje novou postavu, agentku Zinnii McKennaovou. Někteří fanoušci už spekulují, že je tam proto, aby nakonec Sama Fishera nahradila a obávají se o jeho osud.
Sama Fishera nenamluvil k zármutku některých fanoušků Michael Ironside, ale Liev Schreiber. McKennaové propůjčila hlas Kirby Howell-Baptisteová. Na seriálu se jako scénárista podílí Derek Kolstad, spolutvůrce populární filmové značky John Wick.
Splinter Cell: Deathwatch bude k vidění na Netflixu od 14. října.
Co se dalších projektů týče, špionážní film Splinter Cell s Tomem Hardym byl zrušen. Ve vývoji by měl být remake hry Splinter Cell z roku 2002 (dobová recenze na Bonuswebu), k jeho oznámení ovšem došlo už v roce 2021 a od té doby je ticho po pěšině. Původní záměr byl převést hru do lepší grafiky a „přepsat a aktualizovat příběh pro moderní publikum“.