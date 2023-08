Dospělá hra Želvy Ninja: Poslední rónin byla konečně oficiálně odhalena

V kinech aktuálně řádí další verze želváků nazvaná Želvy Ninja: Mutantí chaos (recenze Mirky Spáčilové) a byť podle mého názoru nemá ani na původní seriál, ani na ten z roku 2012, divákům se docela líbí.

Želvy Ninja: Poslední rónin ovšem bude něco úplně jiného – hra totiž naváže na původní, temnější komiks a bude vycházet ze stejnojmenného komiksového příběhu z roku 2022.

Z komiksu TMNT: The Last Ronin

Ostatně vydavatelství THQ Nordic jen zkopírovalo anotaci z komiksu a vložilo ji jako popisek pod vůbec první teaser na hru. Příběh by se měl držet předlohy, v níž přežil pouze jeden ze želváků.

„Kdo je Poslední rónin? V budoucím, bitvami zpustošeném New Yorku se osamělý přeživší želvák vydává na zdánlivě beznadějnou misi hledat spravedlnost pro svou rodinu, kterou ztratil.“ Pokud by vás zajímalo, kdo to v komiksu je a co se stalo s ostatními, rozklikněte si tento obrázek (spoiler).

Něco o hře už přece jen víme – vzniká pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Půjde o akční hru na hrdiny, která se po herní stránce inspiruje novými kousky ze série God of War. A ano, půjde primárně o hru určenou pro jednoho hráče. Za ostatní želváky bychom si měli zahrát také, a to ve vzpomínkových kapitolách.

Pokud byste si chtěli užít nějaké želvy už nyní, rozhodně zkuste retro moderní arkádový klenot TMNT: Shredder’s Revenge, který se ještě letos dočká rozšíření Dimension Shellshock s králičím samurajem Usagim. Pořídit si můžete také kolekci starších her Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. A na Apple Arcade si můžete zahrát ok rogue-lite akci TMNT Splintered Fate.