Sony vysvětlilo význam tlačítka na Dualshocku: Není to „X“, ale křížek

Trojúhelník, čtvereček, kolečko a křížek – takto napsané vedle sebe to vypadá samozřejmě. Nicméně jistě nejsem sám, kdo v běžné mluvě říkal tomu tlačítku „iks“. Ať už jsem zrovna ženě vysvětloval, jak si může na televizi pustit Netflix, anebo si kamarádům stěžoval, že má každá konzolová platforma tento znak jinde.

Jak ukázala anketa na oficiálním twitterovém profilu Playstation, bylo nás takových většina. Tak je to ovšem špatně, oficiální vyjádření žádný prostor pro odlišný výklad nedává:

Because this debate grinds my gears, I'll finish it once and for all:



- Crosses have the same distance between each stick.

- Crosses form a square.



- Exes don't have the same distance between each stick.

- Exes form a rectangle.



Basic geometry. pic.twitter.com/gz8jCJd3Bn