Titulky ve videohrách jsou drobnost, málokterá firma je však dělá dobře

Podle nedávné statistiky od Ubisoftu používá titulky ve hrách přes devadesát procent uživatelů (viz náš článek). Je to také jedna z mála firem, která této na první pohled nevýznamné drobnosti věnuje adekvátní pozornost.

Ve vzdálenosti dvou metrů od obrazovky jsou titulky některých PS4 exkluzivit nečitelné. Proč si toho nikdo nevšiml?

Příkladem toho, jak to vypadat nemá, je Sony. Jejich exkluzivity jako God of War nebo Days Gone jsou bezesporu pecky, ale bohužel někdo při jejich vydání zapomněl, že většina hráčů má konzoli připojenou k televizi, kterou sledují z pořádného odstupu.

Jak jinak si vysvětlit, že v těchto hrách použili miniaturní formát titulků, který z větší vzdálenosti nejde přečíst? Sony přitom v obou případech neváhala investovat do české lokalizace (dlužno říct, že velice povedené), která tímto nedopatřením přišla vniveč. A přestože v loňském God of War tento problém poměrně rychle vyřešil první patch, stejná situace se letos opakovala u Days Gone.

Podobné přehmaty bohužel nejsou v herním průmyslu výjimkou. Uživatel oldjoe911 na Redditu zmapoval několik desítek vybraných her a ve většině z nich se implementace titulků neobešla bez výhrad. A zdaleka nejde jen o jejich velikost, častými nešvary je nedostatečné zvýraznění, příliš ozdobný font, malé mezery mezi slovy, špatné formátování či načasování.

Titulky jsou sice čitelné, ale takové množství textu najednou odvádí pozornost od obrazu.

Ano, problém je samozřejmě dán tím, že se titulky musí (nejen) kvůli lokalizacím přizpůsobovat automaticky. To však není žádná omluva pro to, aby někdo nacpal najednou na obrazovku pět řádků hustého textu (například Deus Ex: Mankind Divided, pokud si dobře vzpomínám tak i Doom z roku 2016). Jako další špatný příklad může posloužit remasterovaná trilogie dobrodružství dráčka Spyra, kde naštvaní fanoušci založili petici žádající nápravu, protože se na titulky v některých částech hry zapomnělo (psali jsme tady).

Porovnejte to například s dvacet let starými adventurami od Lucas Arts, kde měl každý z mluvících jinou barvu fontu a jednotlivé věty rozhovoru bylo možné přeskakovat stiskem klávesy.

Pokud nejsou titulky oproti pozadí vidět, jsou k ničemu.

Řešení přitom není kdo ví jak komplikované, stačí na to prostě nezapomenout. Ideálem je dát hráčům co nejvíce možností pro individuální nastavení. Kromě velikosti titulků i možnost zapnout barevný podklad či zobrazovat jméno právě mluvící postavy. Jako jeden z mála pozitivních příkladů zmiňuje oldjoe911 interaktivní seriál Life is Strange, který všechny tyto věci umožňuje.

Vzhledem k tomu, že u nás angličtina není rodným jazykem, je pro české publikum tato funkce o to důležitější. Mnoho hráčů se díky počítačovým hrám naučilo angličtině, neoficiální překlady do her pak zase přibližují hraní převážně starším ročníkům, kteří už se nový jazyk učit nechtějí a ke hrám si chodí odpočinout.