Hacker ničí zážitek posledním desítkám hráčů prvního Titanfallu

První díl online střílečky Titanfall (naše recenze) je i po pěti letech od vydání skvělá hra, ale jak už to tak bývá, druhý díl je ještě o vous lepší. Není tedy žádný div, že se drtivá většina komunity přesunula k němu. Když pak počátkem měsíce vyšla ještě battle royale odbočka Apex Legends od stejných autorů ze studia Respawn (viz náš článek), zůstala u prvního Titanfallu už jen hrstka nejvěrnějších, jejichž počet se pohybuje maximálně v desítkách jedinců.

Apex Legends je sice hit, ale někteří hráči dávají přednost 5 let starému Titanfallu.

A přesto se najde na světě člověk, kterému i takto malá komunita hráčů leží v žaludku tolik, že obětuje svůj volný čas k tomu, aby jim mohl uškodit.

Jak si někteří hráči stěžují na sociální síti Reddit, do herních lobby se aktivně připojuje člověk, který způsobuje výpadek herních serverů. Ryze online hra je tak již několik dnů zcela nehratelná, protože jakákoli snaha o propojení s ostatními skončí chybovou hláškou „Too many Proxies for Datatable DT_BasePlayer.“

Více než hacker je to spíš jen vandal, který využívá nějaký automatický skript stažený z internetu a spoléhá na to, že v době mimořádně úspěšného launche Apex Legeds (a mimořádně neúspěšného launche Anthem) jsou priority vydavatelství Electronic Arts úplně jinde než v opravování staré hry. A bohužel to vypadá, že má pravdu.