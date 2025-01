Stonekeep, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Temple of Elemental Evil nebo Vampire: The Masquerade – Bloodlines mají společné tři věci. Hráči na hry dodnes s láskou vzpomínají, všechny skončily pro své vydavatele finančním zklamáním a žádná z nich by nevznikla nebýt Tima Caina.

Pokud opravdu chcete pokračování své oblíbené hry, má pro všechny Cain jednoduchou radu: „Jediný způsob je kupovat věci, které chcete, a nekupovat věci, které nechcete.“