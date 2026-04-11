Nový trend TikToku je inspirován videohrami. Teenageři utíkají před ochrankou

Pamatujete si tu scénu z filmu Obecná škola, kdy ředitel Rudolf Hrušínský děti varuje rozhlasem, aby v mrazu neolizovaly zábradlí, protože by jim k němu mohly přimrznout jazyky, a ony hned po zazvonění jdou olizovat zábradlí a přimrznou jim jazyky? Tak vězte, že v tomto ohledu se na světě nic nezměnilo. Jen jsou tu nově sociální sítě, které teenagery znemožní napříč celým světem. Teda samozřejmě ne ty vaše, ti jsou chytří po vás a dobře vychovaní, ale jejich spolužákům by se to stát třeba mohlo.
A tak se v pravidelných vlnách šíří sociálními sítěmi bizarní výzvy, nebo jak se říká „čelendže“, na které ochotně naskakuje až překvapivé množství lidí. S nadšením natáčejí a sdílejí videa, jak pojídají kuřecí prsa uvařená s modrým sirupem proti kašli (# NyQuil Chicken Challenge), olizují předměty ukradené ve škole (# Devious Lick), devastují si zuby pilníkem (# Filing Teeth Challenge) nebo si patlají lepidlo na zuby (# Vampire Fangs) či na vlasy (# Gorilla Glue Hair).
Nejnovějším trendem (tedy v době psaní článku), který se virálně šíří TikTokem, je „Scientology Run“, který během pár dnů nasbíral desítky milionů zhlédnutí. Tentokrát ale mohou být tuzemští rodiče zřejmě v klidu, je totiž lokálně spjatý s americkým městem Los Angeles, kde se nachází sídlo scientologické církve.
Válka je pořád stejná, ale postapokalyptický Fallout se změnil k nepoznání
O co jde? Pravidla jsou jednoduchá, stačí vzít do ruky telefon a pokusit se dostat co nejhlouběji do útrob obrovské budovy, než vás ochranka vyhodí na ulici. Těžko říct, koho to napadlo poprvé, ale jasně se nechal inspirovat herním žánrem rogue, kde neexistuje žádná příběhová linka a vaším cílem je jen v nehostinném prostředí přežít co nejdéle. Slovo speedrun pak zase evokuje honbu za co nejlepším výsledkem – vyhraje ten, kdo vydrží nejdéle.
Na rovinu – těch zveřejněných pokusů zase tolik nebylo, na Tik Toku zatím koluje jen pár videí, ale mají obrovský dopad a tak se zřejmě najdou pokračovatelé. V České republice to ale nejspíš nehrozí, scientologická sídla, která jsou u nás v Praze, Plzni i Brně, zvenku nijak monumentálně nepůsobí, takže by to asi příliš diváků nepřitáhlo.
Ale nebojte, on za chvíli přijde zase jiný trend, nad kterým budou dospělí lidé kroutit hlavami v nepochopení. Třeba by se lidé mohli pomočovat před zrcadlem? I když to asi ne, to bylo cool před pěti lety – teď už je Pee Your Pants Challenge dávno out.
Mladá a sexy Lara to letos možná nestihne