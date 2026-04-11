Nový trend TikToku je inspirován videohrami. Teenageři utíkají před ochrankou

Honza Srp
Výzev, kdy uživatelé TikToku stádně opakují činnosti hraničící s šílenstvím, už jsme tu měli spoustu. Ta nejnovější si ale zjevně bere inspiraci z klasických videoher. Lidé se v ní vloupávají do budov scientologické církve a soutěží v tom, kdo se v nich dostane nejdál, než ho zpacifikuje ochranka.

Pamatujete si tu scénu z filmu Obecná škola, kdy ředitel Rudolf Hrušínský děti varuje rozhlasem, aby v mrazu neolizovaly zábradlí, protože by jim k němu mohly přimrznout jazyky, a ony hned po zazvonění jdou olizovat zábradlí a přimrznou jim jazyky? Tak vězte, že v tomto ohledu se na světě nic nezměnilo. Jen jsou tu nově sociální sítě, které teenagery znemožní napříč celým světem. Teda samozřejmě ne ty vaše, ti jsou chytří po vás a dobře vychovaní, ale jejich spolužákům by se to stát třeba mohlo.

Lidé se vloupávají do scientologického sídla v Los Angeles
A tak se v pravidelných vlnách šíří sociálními sítěmi bizarní výzvy, nebo jak se říká „čelendže“, na které ochotně naskakuje až překvapivé množství lidí. S nadšením natáčejí a sdílejí videa, jak pojídají kuřecí prsa uvařená s modrým sirupem proti kašli (# NyQuil Chicken Challenge), olizují předměty ukradené ve škole (# Devious Lick), devastují si zuby pilníkem (# Filing Teeth Challenge) nebo si patlají lepidlo na zuby (# Vampire Fangs) či na vlasy (# Gorilla Glue Hair).

Nejnovějším trendem (tedy v době psaní článku), který se virálně šíří TikTokem, je „Scientology Run“, který během pár dnů nasbíral desítky milionů zhlédnutí. Tentokrát ale mohou být tuzemští rodiče zřejmě v klidu, je totiž lokálně spjatý s americkým městem Los Angeles, kde se nachází sídlo scientologické církve.

Válka je pořád stejná, ale postapokalyptický Fallout se změnil k nepoznání

O co jde? Pravidla jsou jednoduchá, stačí vzít do ruky telefon a pokusit se dostat co nejhlouběji do útrob obrovské budovy, než vás ochranka vyhodí na ulici. Těžko říct, koho to napadlo poprvé, ale jasně se nechal inspirovat herním žánrem rogue, kde neexistuje žádná příběhová linka a vaším cílem je jen v nehostinném prostředí přežít co nejdéle. Slovo speedrun pak zase evokuje honbu za co nejlepším výsledkem – vyhraje ten, kdo vydrží nejdéle.

Na rovinu – těch zveřejněných pokusů zase tolik nebylo, na Tik Toku zatím koluje jen pár videí, ale mají obrovský dopad a tak se zřejmě najdou pokračovatelé. V České republice to ale nejspíš nehrozí, scientologická sídla, která jsou u nás v Praze, Plzni i Brně, zvenku nijak monumentálně nepůsobí, takže by to asi příliš diváků nepřitáhlo.

Ale nebojte, on za chvíli přijde zase jiný trend, nad kterým budou dospělí lidé kroutit hlavami v nepochopení. Třeba by se lidé mohli pomočovat před zrcadlem? I když to asi ne, to bylo cool před pěti lety – teď už je Pee Your Pants Challenge dávno out.

Mladá a sexy Lara to letos možná nestihne
Místo obdivu výsměch. Vzpomínáme na bugy, co zničily reputaci slavných her

Kingdom Come:Deliverance

Vývoj videoher je komplexní proces, během nějž se toho může spoustu pokazit. A také se pravidelně kazí. Pojďme si připomenout pár exemplárních příkladů z posledních let, kdy se vedení rozhodlo...

Připomínáme zapomenuté herní klenoty. Hráli jste některý?

Lure of the Temptress

Když se řekne herní retro, lidé rádi a právem vzpomínají na záchranu princezny v Prince of Persia či útěk z nacisty okupovaného hradu Wolfenstein. Pojďme si ovšem připomenout kousky, které byly ve...

Mladá a sexy Lara to letos možná nestihne

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Slavná herní archeoložka Lara Croft chystá velký návrat na scénu. V přípravě je nejenom hraný seriál, ale rovnou i dvě videohry. Jedna má vyjít letos, objevují se však zvěsti, že to nestihne.

Herní propadáky nemají dno. Další titul oznámil konec už po pár týdnech

The Cube, Save Us

Seznam neúspěšných projektů multiplayerových her se letos rychle rozrůstá. Čerstvým přírůstkem je titul The Cube, Save Us, kterému autoři po třech týdnech od vydání už plánují vypnout servery.

Stáří klepe na dveře. Neuvěříte, že od vydání těchto her už uteklo deset let

D.Va z Overwatch

Možná máte pocit, že tyto hry vyšly nedávno, ale ono to je už rovných deset let od vydání. Na některých to možná bude i poznat, na jiných se však desáté výročí prakticky nepodepsalo a pořád jde o...

Nový trend TikToku je inspirován videohrami. Teenageři utíkají před ochrankou

Lidé se vloupávají do scientologického sídla v Los Angeles

Výzev, kdy uživatelé TikToku stádně opakují činnosti hraničící s šílenstvím, už jsme tu měli spoustu. Ta nejnovější si ale zjevně bere inspiraci z klasických videoher. Lidé se v ní vloupávají do...

11. dubna 2026 0

Nedoplatíme se. Herní konzole příští generace mohou být absurdně drahé

Premium
Nová verze Sony PlayStation 5

Současný vývoj situace na trhu s hardwarem se pro příští generaci herních konzolí nevyvíjí dobře. Pokud krize s nedostatkem paměťových čipů a dovozových tarifů nepoleví nebo se přidá nějaká další...

11. dubna 2026 0

Mrtvoly nepočkají. Stáhněte si zcela zdarma kultovní simulátor hřbitova

Graveyard Keeper

Ve hře Graveyard Keeper se stanete hrobníkem, který pečuje o hřbitov. Hru si aktuálně můžete stáhnout zcela zdarma, a to na PC, PlayStation i Xbox.

10. dubna 2026  10:18 2

Herní propadáky nemají dno. Další titul oznámil konec už po pár týdnech

The Cube, Save Us

Seznam neúspěšných projektů multiplayerových her se letos rychle rozrůstá. Čerstvým přírůstkem je titul The Cube, Save Us, kterému autoři po třech týdnech od vydání už plánují vypnout servery.

10. dubna 2026 6

Stáří klepe na dveře. Neuvěříte, že od vydání těchto her už uteklo deset let

D.Va z Overwatch

Možná máte pocit, že tyto hry vyšly nedávno, ale ono to je už rovných deset let od vydání. Na některých to možná bude i poznat, na jiných se však desáté výročí prakticky nepodepsalo a pořád jde o...

9. dubna 2026 3

Se Star Wars Eclipse to nevypadá vůbec dobře, záchranný projekt selhal

Star Wars Eclipse

Příběhová hra Star Wars Eclipse, která má klást důraz na větvící se dějové linky, byla ohlášena už v roce 2021. Od té doby se nic moc neděje a nejnovější informace potvrzují problematický vývoj.

8. dubna 2026  9:38 3

Radši mlčím, nebo mi nápady ukradne AI, prohlásil známý vývojář

Lucas Pope

Fanoušci talentovaného vývojáře nezávislých her netrpělivě vyhlíží jeho další projekt. Lucas Pope však nyní prohlásil, že bude o své příští hře co nejdéle mlčet, aby mu nápad neukradla umělá...

8. dubna 2026 2

Mladá a sexy Lara to letos možná nestihne

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Slavná herní archeoložka Lara Croft chystá velký návrat na scénu. V přípravě je nejenom hraný seriál, ale rovnou i dvě videohry. Jedna má vyjít letos, objevují se však zvěsti, že to nestihne.

7. dubna 2026  12:21 5

Oblíbený streamer Asmongold dostal na Twitchi ban. Dvojí metr, zlobí se

Streamer Asmongold

Oblíbený streamer Asmongold byl na streamovací platformě Twitch na týden zablokován. Důvodem má být podle jeho slov kritika lidí z třetího světa.

7. dubna 2026  11:59 16

Nejúspěšnější letošní film v kinech vychází z videoher

Super Mario galaktický film

Zatímco kritici na něm nenechají nit suchou, lidé na něj chodí do kina ve velkém. Řeč je o nejnovějším animáku Super Mario galaktický film, který pobaví nejenom děti, ale i fanoušky značky Nintendo.

7. dubna 2026  10:40 0

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

AI bere lidem práci. Warhorse propustili překladatele, Epic smrtelně nemocného

Kingdom Come: Deliverance – A Woman’s Lot DLC

Umělá inteligence už je tady v plné síle a zásadně překopává trh práce. Propouštění rázem nadbytečných lidí se samozřejmě odehrává i v herním průmyslu a týká se desítek tisíc lidí. A další budou...

7. dubna 2026 14

Připomínáme zapomenuté herní klenoty. Hráli jste některý?

Lure of the Temptress

Když se řekne herní retro, lidé rádi a právem vzpomínají na záchranu princezny v Prince of Persia či útěk z nacisty okupovaného hradu Wolfenstein. Pojďme si ovšem připomenout kousky, které byly ve...

6. dubna 2026 6

